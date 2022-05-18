反仇恨犯罪 馬兆明倡設受害者語言服務庫

為應對仇恨犯罪激增，馬兆明提受害人語言服務議案。（記者李怡╱攝影）

針對亞裔 社區老年人和女性的犯罪率日益激增，這一群體往往因語言障礙成為犯罪目標。 舊金山 市議員馬兆明（ Gordon Mar） 17日與日落區居民、企業主和語言服務倡導者共同提案，創建受害者語言服務庫，以利移民和英語能力有限的受害者報案，並為他們提供社會服務。

馬兆明回應由他立法的「犯罪受害者數據披露條例」年度報告顯示，從2020年到2021年，舊金山的反亞裔仇恨犯罪增加了逾567%。他表示，市政府應採取多管齊下方法，來預防仇恨犯罪和支持受害者。他的提案將協助有語言障礙的受害者報案、尋求社會服務的轉介，並向執法部門說明受害過程。

日落區 Foam Bubble Tea 的老闆 Simon Kuang 說，作為一個小企業主，因為語言障礙和不會對侵害反擊，經常成為犯罪的目標。他認為語言服務是一項迫切的需求。

人權委員會全市公共安全分析報告建議：「應隨時為所有敏感或緊急情況（例如暴力、創傷）提供現場專業口譯服務，口譯員應熟悉特定的社區」。

報告還建議，應與社區組織合作，以確認優先支持哪些語言，包括人口普查數據、現有服務項目的數據和公平視角。確保在此過程中不會忽略通常被認為是方言的語言。

亞裔婦女庇護 所執行董事普塞（ Orchid Pusey ）說，亞裔女性需要建立這種語言庫的服務模式，以幫助支持受害者獲得需要的語言支持。舊金山是一個多元化城市，亞裔婦女庇護所開發了一個社區口譯語言庫，為受害者提供 40多種語言。以受害者熟悉的母語進行服務，更能幫助受害者們闡述犯罪情形，以及幫助他們治癒傷害。

根據2022年語言訪問合規性總結報告，19.5%的舊金山人認為自己的英語能力有限。報告還指出，大多數英語能力有限的受訪者 (74%) 表示語言是他們獲得所需服務的障礙，但城市雙語員工的數量已從2016年的5614人高位下降了50%以上，只有2432人。

華人平權行動政策經理芬克爾（ Carly Finkle ）表示，將有限的英語能力的受害者和犯罪倖存者與及時的語言資源聯繫起來，對於公共安全至關重要。