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「新變種」傳播力強 灣區未來2年恐面對多波疫情

編譯組／灣區17日電
專家表示，「與新冠共存」代表未來幾年內會持續出現多波病例激增。（美聯社）
專家表示，「與新冠共存」代表未來幾年內會持續出現多波病例激增。（美聯社）

隨著新冠病毒最近以驚人的速度在加州傳播，尤其是灣區，衛生專家表示，我們可以從接下來幾周的疫情發展中，一瞥未來幾年「與新冠共存」的情景。

這波春季病例激增緊接著上一波冬季病例激增而來，凸顯出美國和加州仍持續面對著新冠病毒的挑戰。新變種病毒的傳播能力被證明一個比一個強，即使是疫苗接種率很高的社區也無法倖免。

史格普斯研究院（Scripps Research）副院長托波醫師（Eric Topol）說：「我從沒想過，我們眼前還有這麼長一段艱難的路要走。很不幸，這是事實，我們必須面對它。」

數據顯示，灣區目前的感染率與去年夏季和秋季Delta疫情一樣高。截至上周末，灣區平均每日新增2500個確診病例。但專家表示，實際新增病例數絕對高於這個數字，因為愈來愈多民眾在家自行做檢測，或根本不做檢測。

專家表示，在新冠病毒進入較溫和、較可預測的模式，和更多有效阻止病毒傳播的工具被研發出來之前，就算是灣區這類高疫苗接種率地區，未來至少一、兩年內都還會持續出現多波病例激增。儘管專家們一致認為，病毒不太可能永無止境地傳播下去，但無法保證病毒會進入可預測模式。

專家說，在可預見的未來，儘管新冠病毒可能不會再造成像疫情最初兩年的大規模傷害和死亡，它仍可能繼續在人們的日常生活中扮演舉足輕重的角色，持續干擾學校和職場的開放時間，迫使民眾經常要評估是否應該再戴上口罩，讓前往超市買菜這麼簡單的事繼續存在風險。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）說：「新一波病例激增說明一個事實，我們對新冠病毒的了解還不夠多。我們除了應該做好病毒會繼續在社區傳播的心理準備，最好還要繼續為未來幾波病例激增做好計畫，因為疫情一時之間應該不會緩解。」

舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）表示，加州預測，在可預見的未來，病例激增一年大概會發生兩次，一次在春季，一次在秋末和冬季。不過，盧瑟福表示，他和其他衛生專家不排除加州今年夏天還會發生一波病例激增的可能性。

盧瑟福還補充，鑑於新冠病毒進化快速，新變種病毒株可能隨時出現，導致病例在秋季和冬季激增。今年五個月內，已經出現四種由Omicron衍生出來的變種病毒株，包括Omicron亞型BA.2和BA.2亞型BA.2.12.1，而且亞型傳染性都比原型要強20%到30%。至於其他兩種變種病毒株BA.4和BA.5，目前正在南非和葡萄牙肆虐，最近被歐洲疾病防治中心（European Centre for Disease Prevention and Control）列為「需要關注的變種病毒」。

盧瑟福說：「新冠肺炎的傳染性愈來愈接新麻疹，而麻疹是我們所知最具傳染性的疾病。」

托波表示，要擺脫病例激增的循環，需要比目前使用的疫苗更強大的工具，包括可中和病毒的疫苗。但是，在這種中和疫苗問世前，隨著人們免疫力減弱和新變種病毒株的出現，病毒會繼續大量傳播，可能造成每隔幾個月病例就會激增一次。

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