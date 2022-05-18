長者和殘障者白卡 資產門檻放寬 個人最高不超過13萬

顏櫻傑說，申請長者和殘障人士白卡項目從7月1日起，資產要求將大幅提升，個人資產要求最高不超過13萬，夫妻二人不超19萬5000元。（視頻截圖）

安樂居健康保險專員顏櫻傑（Lisa）說，申請長者和殘障人士白卡 項目（Aged and Disabled Program）需要留意，從7月1日起，資產要求將大幅提升，個人資產要求最高不超過13萬，夫妻二人不超19萬5000元。這意味著，門檻大幅放寬，更多長者可能享受申請資格。

顏櫻傑表示，加州醫療保險 ，俗稱白卡；申請人辦理時需提供收入證明、年齡、家庭成員、是否懷孕或殘障、資產證明（包括銀行存款、人壽保險、喪葬信託、合同保險、股票、個人退休帳戶、信託、基金帳戶、機動車證明，還有其他不動產、房產等資料），這些資料將幫助白卡工作人員決定申請人是否符合資格。

以常見的長者和殘障人士白卡項目為例，需要每年續期，長者通常會收到白卡續期表，政府部門會提前一個月郵寄表格，以提供最新收入證明、銀行月結單、所有資產證明等。不過，在疫情 期間，白卡自動續期。「因為疫情，長者不記得續期，不會有不良效果。但疫情結束後，若長者未續期，白卡部門會郵寄資料提醒，並給與90天的緩衝時間。讓他們補充資料，填好續期表。長者要切記，更換住址，一定要通知政府部門，否則會收不到郵寄資料。」

顏櫻傑說，享受社會安全生活補助金(SSI) 的長者，自動有白卡福利享受，但續約與長者和殘障人士項目不同。社安局會郵寄信件，讓長者就續期面談，又或電話服務續期。疫情緣故，目前均為電話訪問。安樂居也和舊金山社安局合作，推出視頻送達服務（video service delivery ）。長者收到續期面談信件，可告知社工，再聯繫安樂居，由其派車接送老人到安樂居日間護理中心，享受視頻送達服務，完成續期。

顏櫻傑表示，白卡種類頗多，孕婦、寄養兒童、傷殘人士、長者，或不滿65歲的低收入成年人等，均有白卡，其申請要求各不相同。

80%的長者享受的白卡，屬於長者和殘障人士項目。其收入條件為，65歲以上，失明或其他形式殘障人士，其月收入低於聯邦貧窮線，個人可計算收入低於1482元，夫婦低於2004元。此收入並非總收入，而是扣除支付Medicare保險或其他保險、醫療開支的收入。

上述白卡申請者，目前的資產標準為，個人2000元，夫妻3000元。這個資產標準，包含多個銀行帳戶餘額。若長者購買長期的人壽保險，有的資金有現金價值，可以借出來，也要計算進去。今年7月1日開始，此類白卡的資產標準要求，將大幅上調，個人為13萬，夫妻二人19萬5000元，三口之家高達26萬。「這也是考慮實際情況。在舊金山，長者只有2000元的資產，很難生存。」

顏櫻傑說，若長者有不多的退休金，且每個月支出或生活費都不夠用，可以到社安局交齊資料，申請社會安全生活補助金。補助金對長者的資產要求，個人是2000元，夫婦是3000元，暫時不會更改。

安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等，如需查詢你或家人是否符合資格加入安樂居的貼心專業醫療護理服務，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。