立委林靜儀與台僑視訊：回台隔離有望再縮短

林靜儀與台僑有約，強調台灣會逐漸縮短回台隔離的時間，與國際接軌。（記者李榮／翻攝）

台灣今年恐再度無法參加世界衛生大會。民主進步黨矽谷支黨部與北加州 台灣同鄉聯合會藉由視訊直播的方式，邀請立委林靜儀醫師擔任講座貴賓，與台僑分享「台灣防疫 成果與加入世界衛生組織的挑戰」，視訊座談同時在臉書、Youtube等社群平台直播，吸引上千名海外關心台灣疫情 ，與加入世衞狀況的鄉親同步收看。

民主進步黨矽谷支黨部主委張正邦、北加州台灣同鄉聯合會會長林政原及北美洲台灣人醫師協會北加州分會會長林錦堂都上線致意。

張正邦介紹，林靜儀曾在2017年為台灣爭取世衛的入門票參訪WHA會場，當時計畫以「台灣女醫師協會」成員的名義申請進入旁聽，2018年因佩戴的別針上印有有「台灣」字樣，還被中國人士干擾，「她為台灣加入世衛所作的努力令人敬佩。雖然台灣經歷磨難，所幸與台灣理念相近國家，包括加拿大、歐盟、日本支持台灣的強度越來越高，美國也是直接展現挺台力道。」

林靜儀在講座中提到，雖然台灣確診人數逐漸攀升，但中症與重症人數只有0.21%，也因台灣在整個防疫方面是全世界動作最快的國家，經歷過2013年非典型肺炎SARS經驗，在2014年修訂了傳染病防治法，才能讓台灣把疫情控制的非常好。林靜儀認為，台灣今年還是不會收到WHA的邀請函，但外交部與衞福部依舊派團參加，希望可以旁聽並與其他國家舉行周邊會議，建立良好的關係。

關於台灣防疫政策走向，林靜儀表示，現在台灣疫情現況會慢慢朝著縮短國外回台隔離時間，可能在6月底有機會再縮短成對已接種三劑疫苗人士隔離三天，7月之後希望進入台灣免隔離。而針對台灣目前面臨防疫保單理賠爭議，金管會也提出政策讓理賠更合理；另外，衛生單位有效率提出確診證明，讓確診者不會損失他們應有的權益。

林靜儀指出，目前台灣接種第一劑已經達到了90%以上，接種兩劑到80%以上，接種三劑快70%，近日台灣更開放65歲以上如果已接種滿五個月，可以開始打第四劑。她鼓勵大家還是要打好三劑疫苗及戴好口罩，才有機會與病毒共存，早日與其他國家接軌，

張正邦表示，台灣疫情來勢洶洶，林靜儀也因確診新冠肺炎，近日才解除隔離，現在正自主健康管理。但她依舊保持工作的高效率，用視訊方式參與質詢、三天WTO議會工作坊、逐條去審查醫師法修法，她的團隊也沒有因此休息，受理了超過80件陳情案。他感謝林靜儀在百忙之中抽空與海外台灣鄕親解說疫情、釐清大多數人的疑惑以及加入世衛組織的困難，也感謝台灣所有醫護人員的付出。希望大家一起做好輕、重症的分流，以確保醫療量能，相信台灣會再次度過挑戰。