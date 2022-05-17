舊金山Laguna Honda醫院將關閉 開始轉移病患

舊金山Laguna Honda危在旦夕，為保聯邦資金開始轉移病患。（美聯社）

舊金山 Laguna Honda 醫院和康復中心的官員已制定關閉和轉移病人到其他治療中心的計畫，此為這家全國最大的專業護理設施之一，為暫時維持其關鍵的聯邦資金所必須滿足的一項要求。而官員們正在為保持其永久開放努力。

聯邦監管機構在上周末在一個寬限期的結尾階段批准這項轉移和搬遷計畫，以保持醫療保險 和醫療補助金的流動，支持700名有複雜醫療需求的病人。

該醫院首席執行官菲利普斯（Michael Phillips）在周一（16日）發給病人及其家屬的信中說，他的員工已經開始評估每個病人的需求，以確保他們 「在另一個設施中被適當安置」。

然而，舊金山的公共衛生官員和政治領導人並沒有放棄為保持Laguna Honda醫院繼續營業的艱苦努力；隨著醫療保險和醫療補助的支付現有四個月的保證，管理該設施的舊金山公共衛生局正在努力讓醫院重新獲得認證。

菲利普斯說：「儘管我們正在推出這個過渡和關閉計畫，但我們的工作重點是重新認證這家醫院。」他把這一過程比作重新開一家新醫院，並說市政府聘請一個有重新認證經驗的諮詢團隊。醫院工會的代表周一表示，Laguna Honda醫院也承諾保留其員工。

醫療保險和醫療補助服務中心的一名發言人說，該機構已給Laguna Honda的員工幾次機會，「以解決他們的不合規問題」，但醫院 「未能確保其病人的健康、安全和福祉」。

在審查力度加大的同時，醫院也在穩步改進。2019年發生虐待病人的醜聞後，Laguna Honda醫院加緊自我報告的要求，制定新的安全措施，並因積極應對COVID-19疫情而成為全國的領導者。

去年7月，由於兩起街頭毒品過量的事件，Laguna Honda醫院被置於顯微鏡下嚴查；10月，州檢查員發現一系列違規行為，主要是與醫院阻止違禁品的協議有關。這些發現導致州政府監管機構將Laguna Honda醫院的護理工作視為 「不達標」，並啟動為期六個月的糾正計畫，該計畫4月14日結束。

隨著醫院接近最後期限，州衛生官員進行一輪檢查，又發現與手部衛生、記錄文件以及感染預防與控制有關的新問題。