州議會亞太裔黨團 表揚世界日報及亞裔媒體

羅達倫在會後也與全體新聞媒體代表合影。(記者熊移山／攝影)

加州 議會亞太裔黨團（APILC）日前在聖荷西 舉辦餐會，表揚灣區亞裔 記者以及包括世界日報在內的多家媒體。除了肯定多年來因為這群媒體提升亞裔社區知名度和發言權方面所做的貢獻，並頒發榮譽狀給新聞媒體。

這場餐會世由州議會亞太裔黨團副主席、議員羅達倫（Evan Low）主持。他表示，想要讓亞太族裔的故事讓更多人了解，新聞媒體是不可或缺的工具。他相信這兩年大家都過得很辛苦，不管是中國、日本、台灣、越南、印度等亞洲國家甚至太平洋島國都一樣。

羅達倫說，亞裔人口已經占全美7%、加州15%，但是亞裔的政治人物比率卻遠遠低於這個數字。甚至擁有百萬人口的聖荷西亞裔占了35%的人口，目前卻連一位亞裔代表都沒有。他相信只要大家團結在一起，加上媒體的協助，一定能打破現在的困局。

舊金山市府律師邱信福、前聯邦眾議員本田（Mike Honda）、聖他克拉縣參事李洲曉、聖他克拉縣亞裔消防局局長Suwanna Kerdkaew等參加餐會，對記者及媒體在這兩年仇恨亞裔（Asian hate）的氛圍下堅守崗位表達敬意。