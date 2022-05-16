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勝利婭選阿拉米達縣警長 盼打造「小鎮警民關係」

記者劉先進／聖荷西報導
在阿拉米達縣警任職25年的勝利婭正在競選縣警長，周末舉行競選活動，大批華人趕到現場支持。 （何華斌供圖）
在阿拉米達縣警任職25年的勝利婭正在競選縣警長，周末舉行競選活動，大批華人趕到現場支持。 （何華斌供圖）

競選阿拉米達縣縣警長的勝利婭（Yesenia Sanchez），周末在聖荷西舉行競選活動，大批華人到場支持。任職25年的勝利婭說，若當選，希望讓華裔亞裔警員深入亞裔社區服務，重建警民信任關係。也希望打造「小鎮警民關係」，讓市民都能認識地區內警員，知道有問題給誰打電話。

勝利婭倡導社區投入、預防防罪，注重社區參與反饋警務工作，改進警局服務，希望增強警局的透明度和問責制。勝利婭說，她在縣警辦公室工作25年，曾在街上巡邏，擔任過調查員，調查過財產犯罪、攻擊、性侵、謀殺等犯罪，也在阿縣監獄工作，還做過行政職位，經驗豐富。「我已經準備好了，一旦贏得這個席位，就開始著手工作。我知道要做什麼，需要做哪些改變。」

她表示，阿縣需要一個有社區意識，對社區充滿關愛的警長。尤其警長必須和社區合作，聽取社區意見，瞭解社區成員問題，鼓勵民眾舉報犯罪。「我將會出現在社區活動中，在社區中步行，和民眾交流，和小商戶交流。」

勝利婭表示，希望在縣警和服務的城市之間，重建小鎮的感覺。「讓華裔警員，亞裔警員深入亞裔社區服務，重建警民信任的關係。」

勝利婭說，目前，阿縣在同一個警長帶領下運作多年，亟需改變，「我們已經看到，社區聚集可提升整體安全。比如東灣台山同鄉會社安隊巡邏華埠。希望縣警與屋崙、佛利蒙等城市團隊合作，成為良好的合作夥伴，解決區域犯罪。」

大家樂餐廳華裔東主Keman Tam表示，支持勝利婭是因為她工作態度認真，讓華人有安全感。「勝利婭是西裔，明白少數族裔的訴求。她會走進我們的社區，和社區的居民、商家交流。她知道如何保障我的財產和家人安全，讓大家受到公平對待。」

灣區資深房產經紀Steven Wu表示，他經常接觸不同領域和不同種族的人，「這段時間有很多的客人說，現在的治安太差了。勝利婭承諾，如果她當選，一定會增加警力，還會經常派遣警員到商鋪聽商戶的意見，保證我們安全的生活環境，所以要支持。」

美國企業家聯誼會會長何華斌（Ben He）、Miki bistro東主Flora Zhou、阿拉米達縣亞裔進步聯盟（AAPA）副會長彭一玲等亦出席此次活動。

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