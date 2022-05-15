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戶外商業露台永久化 佛利蒙市議會通過

記者熊移山／佛利蒙市報導
灣區佛利蒙市議會批准戶外商業露台的永久計畫。圖為佛市商家因臨時執照到期，已將帳篷先行拆除但支架尚未移除。(記者熊移山/攝影)
灣區佛利蒙市議會批准戶外商業露台的永久計畫。圖為佛市商家因臨時執照到期，已將帳篷先行拆除但支架尚未移除。(記者熊移山/攝影)

疫情期間，灣區城市的商家紛紛在戶外搭建露台，以避免室內用餐可能帶來的傳染風險。但其實搭建露台必須先向各地市府申請臨時使用執照。南灣佛利蒙市經濟發展部門在經過這一年的普查後提出方案，希望以永久許可取代每年換照的方式，幫助疫情復甦期間振興商業區。這個提案日前也在市議會通過，並預計7月11日開放商家申請。

佛利蒙市臨時戶外露台的計畫已執行了兩年，其實去年疫情期間，為了減輕中小企業主的負擔，市議會就特別通過法案免除商家申請單次(一年期)商業露台的300元費用。轉眼一年的申請使用即將到期。佛利蒙市也在這一年期間針對參與試點計畫的企業進行了調查，並與社區相關單位舉行了多次會議。得到的結論包括，企業希望擁有一次性的許可證申請、在確保安全性和設計美學前提下露台材料可較為彈性、保持較低的許可證成本，還有許可證申請流程簡單明瞭。

佛利蒙市議員邵陽表示，疫情期間該市臨時將營業區域擴展到戶外空間總共有70多家，包括餐廳、酒吧、沙龍、健身房和輔導中心。為了支持這群民間企業，這次批准的法案中，議會還授權4萬元的一次性資金，提供給優先申請的80家企業，免去申請永久性露台500元的申請許可費，而且這個優惠只到2022年年底，錯過這個時間申請的商家，如果還想要申請一次性戶外露台證照，就得支付500元審核費用。

另外，這次新的方案中，申請者最高可以延伸高達750平方英尺的戶外露台，以及不必使用永久性防火、防震等建材，都是能真正協助商家的重點。

有關如何申請和相關流程的更多信息將在 6 月初提供，企業也可以上戶外商業露台指南官網查詢www.Fremont.gov/PopUpPatio。

佛利蒙市戶外商業露台的永久計畫LOGO (記者熊移山/翻攝)
佛利蒙市戶外商業露台的永久計畫LOGO (記者熊移山/翻攝)

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