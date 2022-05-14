我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

金山市大通過裁員計畫 逾百教師受影響

記者李怡／舊金山報導
早在今年3月份教職員工與學生們曾發起遊行抗議市大裁員計畫。 （本報檔案照片）
早在今年3月份教職員工與學生們曾發起遊行抗議市大裁員計畫。 （本報檔案照片）

在舊金山市大教職員工抗議下，舊金山市大校董會最終還是以五票贊成、一票反對，通過裁員和削減預算開支的計畫，包括裁撤38位全職教員。此外，按計畫超過百名兼職教師也將被裁，無需校董會再表決。

早前市立大學校董會已投票通過，同意初步發送58名終身教職員工離職通知，並將於15日再次就裁員最後投票。工會稱此舉將影響市立大學至少146名兼職教師，以及削減數百門課程，影響許多學生受教機會，因此發起集會反對校董裁員決定。

舊金山市大教職員漢恩（Tehmina Khan）表示，對本次的投票結果感到非常痛苦，且對自己的未來和校內的學生感到擔憂。

校董會投票前，校內教師曾紮營露宿，施壓校董會取消裁員計畫。市大校長馬丁(David Martin)在投票前向校董會說︰「這不是容易提出的建議，但按照認證標準和委員會政策，校長建議繼續採納裁員與削減預算的建議。」

華裔校董王兆倫(Alan Wong)是唯一投反對票的校董。他表示，自裁員計畫首次被提出時，他一直尋求各方面都能接受的方案，希望可以具取得中間點，平衡本校財政需求和社區課程的需要。他認為裁員不是最後手段，並相信市大應切實考慮互相讓步。

校方表示，自去年2月，學校考慮裁員以應付赤字，校方需填補700萬元預算缺口。被裁員的教職工隊伍，包括已經獲聘用五至十年的教師。根據州府「財政危機及管理援助小組」的報告，舊金山市大學生人數8年內減少35%，但職員卻沒有減少。

市議員馬兆明的立法助理苗麗娟（Li Miao Lovett）說，許多學生都會在艱難時期重回校園，尋找新的機會，過去兩年來馬兆明和多名市議員都在努力為市立大學爭取撥款，因為市立大學對於移民、工人家庭等來說格外重要。

她指出，解決預算問題需要從吸引學生註冊等方面著手，保留課程和服務，才能提升市立大學為社區服務的水平。「我們會與教職員工一起，為學生和社區提供所需的支持」。

工會副主席、市立大學教師布雷沃曼（Mary Bravewoman）指出，裁員對學生來說是威脅。她說，歷史經驗表明，裁員導致社區大學最終無法滿足社區需求。工會認為，解決市立大學資金不足的長遠方法是給予更多支持，而非縮小規模。她敦促市立大學校董否決裁員提案。

雖然市大去年考慮裁員，但最終與教師工會達成一年協議。剛通過的裁員計畫，預計會在今年8月秋季學期開始前生效。

裁員 投票 預算

上一則

加州最低時薪 明年起調漲至15.5元 全美最高

下一則

接金山第六區市議員 麥德誠會華媒：公共安全放首位

延伸閱讀

理想汽車爆裁員 傳「整個部門沒了」 畢業生入職前被毀約

理想汽車爆裁員 傳「整個部門沒了」 畢業生入職前被毀約

美京活動中心熱心服務社區 獲金燈無名英雄獎

美京活動中心熱心服務社區 獲金燈無名英雄獎
促進就業 金山撥款150萬綠美化19社區

促進就業 金山撥款150萬綠美化19社區
金憓秀點頭實境秀 趙寅成「注意減肥」超暖簡訊曝光

金憓秀點頭實境秀 趙寅成「注意減肥」超暖簡訊曝光
實境實驗室部門 Meta不裁員擬縮編

實境實驗室部門 Meta不裁員擬縮編

熱門新聞

妻子在旅途中檢測出感染新冠，舊金山加大醫學院院長瓦賀特推文分享他們的應對方式，以及一張妻子在檢測結果呈陽性前，在飛機上包得密不通風的照片。（取自推特）

出遊途中妻確診 加大醫學院院長這樣應對

2022-05-10 12:22
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
圖為柏克萊警方此前執法繳獲的槍枝。（取自推特）

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

2022-05-08 23:39
紐森批FTB汽油補助金將延後到10月發放，他表示DMV退款最快捷。（美聯社）

「1輛車400元」紐森再促退稅：DMV退款最快

2022-05-07 02:10
圖為舊金山市一處全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（本報檔案照）

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

2022-05-06 13:47

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊