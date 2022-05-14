金山市大通過裁員計畫 逾百教師受影響

早在今年3月份教職員工與學生們曾發起遊行抗議市大裁員計畫。 （本報檔案照片）

在舊金山市大教職員工抗議下，舊金山市大校董會最終還是以五票贊成、一票反對，通過裁員 和削減預算 開支的計畫，包括裁撤38位全職教員。此外，按計畫超過百名兼職教師也將被裁，無需校董會再表決。

早前市立大學校董會已投票 通過，同意初步發送58名終身教職員工離職通知，並將於15日再次就裁員最後投票。工會稱此舉將影響市立大學至少146名兼職教師，以及削減數百門課程，影響許多學生受教機會，因此發起集會反對校董裁員決定。

舊金山市大教職員漢恩（Tehmina Khan）表示，對本次的投票結果感到非常痛苦，且對自己的未來和校內的學生感到擔憂。

校董會投票前，校內教師曾紮營露宿，施壓校董會取消裁員計畫。市大校長馬丁(David Martin)在投票前向校董會說︰「這不是容易提出的建議，但按照認證標準和委員會政策，校長建議繼續採納裁員與削減預算的建議。」

華裔校董王兆倫(Alan Wong)是唯一投反對票的校董。他表示，自裁員計畫首次被提出時，他一直尋求各方面都能接受的方案，希望可以具取得中間點，平衡本校財政需求和社區課程的需要。他認為裁員不是最後手段，並相信市大應切實考慮互相讓步。

校方表示，自去年2月，學校考慮裁員以應付赤字，校方需填補700萬元預算缺口。被裁員的教職工隊伍，包括已經獲聘用五至十年的教師。根據州府「財政危機及管理援助小組」的報告，舊金山市大學生人數8年內減少35%，但職員卻沒有減少。

市議員馬兆明的立法助理苗麗娟（Li Miao Lovett）說，許多學生都會在艱難時期重回校園，尋找新的機會，過去兩年來馬兆明和多名市議員都在努力為市立大學爭取撥款，因為市立大學對於移民、工人家庭等來說格外重要。

她指出，解決預算問題需要從吸引學生註冊等方面著手，保留課程和服務，才能提升市立大學為社區服務的水平。「我們會與教職員工一起，為學生和社區提供所需的支持」。

工會副主席、市立大學教師布雷沃曼（Mary Bravewoman）指出，裁員對學生來說是威脅。她說，歷史經驗表明，裁員導致社區大學最終無法滿足社區需求。工會認為，解決市立大學資金不足的長遠方法是給予更多支持，而非縮小規模。她敦促市立大學校董否決裁員提案。

雖然市大去年考慮裁員，但最終與教師工會達成一年協議。剛通過的裁員計畫，預計會在今年8月秋季學期開始前生效。