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接金山第六區市議員 麥德誠會華媒：公共安全放首位

記者李怡／舊金山報導
新任市議員麥德誠表示，會把公共安全放在工作優先。（記者李怡／攝影）
新任市議員麥德誠表示，會把公共安全放在工作優先。（記者李怡／攝影）

舊金山市新任第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）13日在市府召開華文媒體記者會，就個人工作背景、工作部署計畫溝通交流；他表示，會把公共安全放在優先。

麥德誠上任第一周便召開華文媒體見面會；他表示，過去身為新聞發言人與媒體接觸過程中，非常欣賞華文媒體的活躍度，以及對讀者的認真負責，且華裔社區讀報紙的人是最多的。自上任來已收到媒體與社區的關心，他重視並尊重華文媒體工作者和讀者朋友。

舊金山市長布里德（London Breed）9日任命舊金山警局發言人麥德誠接替楊馳馬（Matt Haney）擔任舊金山第六選區市議員，這項任命讓麥德誠躍升為舊金山最受人矚目政治人物之一。麥德誠感謝市長的信任，期待在未來與各部門之間緊密合作，做好社區服務。

麥德誠曾在舊金山市府律師辦公室工作14年，擔任時任市府律師赫雷拉（Dennis Herrera）的資深顧問與傳媒總監，幫助赫雷拉爭取同志婚姻平等。 

57歲的麥德誠2020年1月擔任舊金山警局新聞傳播總監，有豐富的公共事務工作經歷，曾多次與亞太公共事務聯盟（APAPA）和舊金山社區聯盟主席伍宗德（Dennis Wu）合作，開通九種語言服務的仇恨犯罪熱線，服務亞太裔社區；麥德誠在警察局還為保護長者與LGBTQ性少數等，與社區合作多項安全計畫。麥德誠多年來一直是政府幕僚，未擔任過公職。

麥德誠不諱言自己是公開出櫃的同志和HIV感染者，曾用毒品和酒精；他表示，會利用自己在藥物濫用方面的經驗，解決舊金山奪走1000多人生命的嚴重藥物過量致死危機。

麥德誠成為舊金山市議員後，將面對舊金山最棘手的一些問題，包括遊民、毒品、住房等。他表示，會最重視和最優先解決第六區的公共安全問題，希望幫助舊金山提高警察人數，提高警察的薪資待遇，切實保護好社區的治安。

麥德誠表示，在今年完成楊馳馬剩餘的剩餘任期後，計畫在11月競選連任。

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