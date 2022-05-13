我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

林靜儀14日與台僑有約 談台灣加入世界衛生組織

記者李榮／灣區報導
民進黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會邀請立委林靜儀醫師，擔任直播主講。（民進黨矽谷支黨部提供）
民進黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會邀請立委林靜儀醫師，擔任直播主講。（民進黨矽谷支黨部提供）

世界衛生大會（WHA）22日至28日將在瑞士日內瓦召開，但台灣一直未能收到邀請函，恐連續第六年缺席。民主進步黨矽谷支黨部指出，台灣應該讓全世界知道台灣是非常有能力幫助世界上需要幫助的國家，因此近年來也積極表達「Taiwan can help and Taiwan is helping（台灣能幫忙且台灣正在幫忙）」。民進黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會將針對台灣加入世界衛生組織的議題，訂於14日下午6時邀請台中市第二選區立委林靜儀醫師擔任直播主講人。當日林靜儀會藉由網路視訊直播的方式，以「台灣武漢肺炎防疫成果與加入世界衛生組織的挑戰」為題，與台灣分享目前的情況。

民進黨矽谷支黨部主委張正邦表示，今年是民進黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會在疫情期間，第二年以民間社團名義推動加入國際世界衛生組織的活動。健康是普世人權，台灣身為地球村的一分子，有權享有與世界上其他人一樣的健康權益，沒有理由被排斥。另一方面，防疫無國界，近幾年因全球化趨勢和大眾運輸的便利，疾病的傳播已無遠弗屆，「台灣參與WHA，不僅攸關台灣人的健康權益，更是全世界衛生和防疫體系不可或缺的一環。台灣應該以醫衛專業對全球衛生做出實質貢獻。而事實上台灣的醫療與防疫成果也值得與世界各國分享、合作。」

北加州台灣同鄉聯合會會長林政源表示，近年國際社會已普遍認同台灣的醫衛成就及能力，尤其於疫情中，台灣防疫成效備受國際肯定，也有越來越多國家支持台灣爭取參與世界衛生組織及世界衛生大會。除邦交國為台灣發聲，台灣更得到許多理念相近國家的聲援，支持台灣的國際聲量達到新高峰，希望早日達成台灣參與國際組織的目標。

直撥時間：5月14日下午6時。網路視訊直播平台包括YouTube：https://www.youtube.com/c/RockTheSpotStudio。臉書Facebook： https://www.facebook.com/rockthespotevent/

防疫 矽谷 加州

上一則

宣傳金山A提案 佩斯金、黎慧心訪華埠商戶

下一則

馬斯克：推特左傾 主因總部在金山

延伸閱讀

黑白集／防疫為名 7000多億花哪去了？

黑白集／防疫為名 7000多億花哪去了？
Meta首家實體店矽谷登場「排長龍」一次只放20人進場

Meta首家實體店矽谷登場「排長龍」一次只放20人進場
黑白集／「篩檢別到急診」 小民不能綠委能？

黑白集／「篩檢別到急診」 小民不能綠委能？
金山物價狂飆 小商業當面向矽谷眾議員羅康納喊苦

金山物價狂飆 小商業當面向矽谷眾議員羅康納喊苦
台僑在國會山莊前挺台參與WHA 促拜登簽署支持法案

台僑在國會山莊前挺台參與WHA 促拜登簽署支持法案

熱門新聞

名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
妻子在旅途中檢測出感染新冠，舊金山加大醫學院院長瓦賀特推文分享他們的應對方式，以及一張妻子在檢測結果呈陽性前，在飛機上包得密不通風的照片。（取自推特）

出遊途中妻確診 加大醫學院院長這樣應對

2022-05-10 12:22
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
圖為柏克萊警方此前執法繳獲的槍枝。（取自推特）

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

2022-05-08 23:39
圖為舊金山市一處全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（本報檔案照）

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

2022-05-06 13:47
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

「最怕仇恨犯罪 被人關押」69歲華人失蹤

2022-05-05 16:27

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因