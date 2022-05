林靜儀14日與台僑有約 談台灣加入世界衛生組織

民進黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會邀請立委林靜儀醫師,擔任直播主講。(民進黨矽谷支黨部提供)

世界衛生大會(WHA)22日至28日將在瑞士日內瓦召開,但台灣一直未能收到邀請函,恐連續第六年缺席。民主進步黨矽谷 支黨部指出,台灣應該讓全世界知道台灣是非常有能力幫助世界上需要幫助的國家,因此近年來也積極表達「Taiwan can help and Taiwan is helping(台灣能幫忙且台灣正在幫忙)」。民進黨矽谷支黨部與北加州 台灣同鄉聯合會將針對台灣加入世界衛生組織的議題,訂於14日下午6時邀請台中市第二選區立委林靜儀醫師擔任直播主講人。當日林靜儀會藉由網路視訊直播的方式,以「台灣武漢肺炎防疫 成果與加入世界衛生組織的挑戰」為題,與台灣分享目前的情況。

民進黨矽谷支黨部主委張正邦表示,今年是民進黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會在疫情期間,第二年以民間社團名義推動加入國際世界衛生組織的活動。健康是普世人權,台灣身為地球村的一分子,有權享有與世界上其他人一樣的健康權益,沒有理由被排斥。另一方面,防疫無國界,近幾年因全球化趨勢和大眾運輸的便利,疾病的傳播已無遠弗屆,「台灣參與WHA,不僅攸關台灣人的健康權益,更是全世界衛生和防疫體系不可或缺的一環。台灣應該以醫衛專業對全球衛生做出實質貢獻。而事實上台灣的醫療與防疫成果也值得與世界各國分享、合作。」

北加州台灣同鄉聯合會會長林政源表示,近年國際社會已普遍認同台灣的醫衛成就及能力,尤其於疫情中,台灣防疫成效備受國際肯定,也有越來越多國家支持台灣爭取參與世界衛生組織及世界衛生大會。除邦交國為台灣發聲,台灣更得到許多理念相近國家的聲援,支持台灣的國際聲量達到新高峰,希望早日達成台灣參與國際組織的目標。

直撥時間:5月14日下午6時。網路視訊直播平台包括YouTube:https://www.youtube.com/c/RockTheSpotStudio。臉書Facebook: https://www.facebook.com/rockthespotevent/