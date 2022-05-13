改善交通 金山A提案獲市長、議員支持

A提案全稱是Muni可靠性和街道安全債券，用於提高公交系統的效率。（記者李怡／攝影）

2022年中期選舉初選將於6月7日舉行，本周開始選民們會陸續收到選票。舊金山 市選民今年投票 任務繁重，大約將要通過投票決定10個州府職位的候選人，3個市內職位的人選，以及8個地方提案能否通過。

今年地方提案是A提案(Proposition A)，全稱是MUNI可靠性和街道安全債券 ，計畫發行總計4億元30年期的公債，主要會用於提高MUNI公交系統的效率，和改善全市的街道安全。A提案是市政公債，舊金山市政府通過公開發行債務證券向購買者籌款，再用於公債規定的項目。市府就無需通過加稅為項目提供資金。除了歸還本金，政府還會支付利息給購債者。

由於和房產稅掛鉤，發行一般責任債券受到較為嚴格的限制，根據舊金山市目前債務管理政策，同一時期所有沒還清的一般責任債券總金額，不得超過全市應稅房產估值的3%。只有舊的公債還完以後才能發行新的，並且需要三分之二選民贊成才能發行此類債券。

如果A提案通過，並按計畫發行並出售了全部4億元債券。30年還清的利息約為1億9000萬元，也就是本息加在一起一共6億9000萬元。公債主要分為一般責任債券和收入債券，兩者的區別在於收入債券投資商業盈利項目，如機場、停車場，項目收入直接用於償還債券本息。

其中最大一筆撥款2.5億元，將用於MUNI的維修、升級，維護已經老化的設施和設備，加快交通系統的維修速度，保持市內交通順暢。還將用2600萬元來改善街道基礎設施，例如增加交通信號燈，加寬公交車站的人行道，方便乘客。還會花費1000萬元對老舊的MUNI列車控制系統，進行現代化改造，減少延誤、增加容量、提高效率。

舊金山市民已收到的A提案投票計畫書。 （記者李怡／攝影）

在改善街道安全方面，需要用4200萬元改善行人過馬路安全，比如用更明顯的交通和行人信號燈、路牌，添加路邊坡道，為殘疾人創建無障礙出行環境。另外還需要4200萬元重新設計街道和人行道，加強主要走廊沿線的步行，單車路線與MUNI的連接。最後3000萬用於車速管控計畫，包括在一些地區降低限速，增加雷達測速提示，以減少超速引發的交通事故。

一般責任債券投資非商業盈利項目如公園、警察局，因為沒有收入，所以會用舊金山市的房產稅收還錢。A提案是一般責任債券，發行後房屋價值每10萬元，平均每年的房產稅中，就有9.61元用來償還這筆公債。

A提案目前得到市長、全體市議員及多個社區組織的支持，他們稱A提案的通過，將改善市內基礎設施及公共交通系統，為每一個社區提供經濟、快捷、安全、可靠的公共交通出行，且不會加稅。

反對者則表示，疫情已經使民眾適應了居家辦公，工作日搭乘MUNI的人比以前少了很多。 MUNI本身前景並不明朗，且舊金山市的一般責任債券額度僅剩15億元。現在急於為A提案發債4億，會影響為其他棘手的基礎設施發債，如地震安全、醫療保健和海濱安全。反對者還認為公債有可能使房產稅上漲，擔心房東會把一部分錢轉嫁給租客。