宣傳金山A提案 佩斯金、黎慧心訪華埠商戶

佩斯金(左二)與黎慧心(右一)向華埠商戶宣傳A提案。(記者王子涵／攝影）

為向選民宣傳A提案對公共交通及居民生活的重要性，舊金山 第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）與舊金山交通局董事黎慧心12日一同到華埠 商戶進行拜訪，為A提案宣傳。

佩斯金表示，華埠社區不成比例地依賴公共交通，他表示：「30號、45號及1號公交線路都經過華埠，並將穿過整座城市；公共交通不僅僅對居住在這裡的人們很重要，對於想要來這裡購物、遊玩的人們也非常便捷。」

黎慧心表示，公共債券所提供的經費可以有效緩解交通局近十年來的資金短缺。(記者王子涵／舊金山攝影）

佩斯金表示，免費的、便捷的公共交通工具實際上花費巨大。他表示，交通支出來源於債券 、政府撥款等多種方式，但最令他驕傲的是，舊金山人並不會因支持A提案而支付多餘的財產稅。「這意味著，如果你是租客，你的房主要求你支付相應的財產稅，A提案不會使其增加新的稅項。」佩斯金說。

佩斯金與黎慧心向華埠商戶宣傳A提案。(記者王子涵／攝影）

黎慧心表示，公共債券所提供的經費可以有效緩解交通局近十年來的資金短缺，改善交通系統的缺陷。另外，交通局計畫將撥款使用在人行橫道、交通信號燈等修繕工作上，這都是亞太裔社區及華埠社區急切所需要的。

舊金山交通局董事黎慧心將支持A提案海報，張貼在華埠社區。（記者王子涵／舊金山攝影）

「交通局將在2025年花光目前所有的撥款，這筆撥款將幫助我們保持目前的運營，以及努力將運營水平恢復到疫情以前。」黎慧心說。