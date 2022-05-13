我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

博徹思該為犯罪率上升負責？觀察家報專文探討

記者王子涵／舊金山報導
舊金山選民將在25天後決定地檢長博徹思的政治命運。（本報檔案照片）
舊金山選民將在25天後決定地檢長博徹思的政治命運。（本報檔案照片）

舊金山選民將在25天後決定地檢長博徹思（Chesa Boudin）的政治命運。這位在2019年上任的年輕地檢長，在當選時誓要進行司法改革，以建立一個更加公平的司法系統。

舊金山觀察家報（San Francisco Examiner）記者斯科蘭斯基（David Sklansky）表示：「作為一名前檢察官，我一直關注著罷免運動，我以為這件事會讓未來的人們在選舉一名改革者時提供參考，或是在平衡懲罰和犯罪二者時有前車之鑑。」

斯科蘭斯基表示，罷免博徹思運動進行至今與他是否兌現其諾言已毫無關係。人們唯一可以學到的只有，罷免民選官員的規則需要被修改。

博徹思在當選不久，疫情大流行就開始爆發。在過去的兩年，舊金山槍擊案和兇殺案都在上升；財產犯罪中，盜竊、汽車搶劫、商鋪搶劫在2020年呈暴漲趨勢。然而斯科蘭斯基表示，這些情況並不是舊金山所獨有，全國各地都出現了類似的情況。目前，各類型犯罪的水平已經基本回到疫情前的水平。

「沒有證據證明，博徹思應該為舊金山過去兩年的犯罪率上升負責。」斯科蘭斯基說，「檢察官只能起訴警局遞交上來的案件。博徹思的上訴率基本與歷任地檢長持平。」

博徹思辦公室大量採用「分流項目」（Diversion programs）的創新方式，也是被全國地檢處所接受的。「關押犯人不是因為他貧窮，而應給予他對於公共安全的威脅有多大，這就是博徹思在做的事。」斯科蘭斯基表示，「該項目並非對所有犯人都實用，不過它能夠幫助犯人遠離再犯罪。」

他認為，博徹思不應因他的做法太過新穎而受到攻擊。他的確不像地檢長應有的傳統的強硬形象，但他確實做到了他當選是所許下的承諾，即使用更少懲罰性的方式打擊犯罪。

他指出，事實上，評估地檢長的表現是非常棘手的事情，需要平衡公共安全和司法公平的共同目標。同時作為司法系統中的一環，他能夠主動做的事情十分有限。「在普通情況下，理解地檢系統的運作都是一件十分複雜的事，更不用說在疫情大流行期間了。」斯科蘭斯基說。

這就是為什麼地檢長和大多數民選官員一樣，不應該也不可能每年都要面對選民。斯科蘭斯基認為，罷免選舉應該是在特定條件下開始，而不是落選的一方向推動重來的工具，更不能用來對付一個實現了競選諾言的地檢長。

舊金山 罷免 疫情

上一則

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

下一則

林靜儀14日與台僑有約 談台灣加入世界衛生組織

延伸閱讀

百萬美國人染疫死亡 超過舊金山或西雅圖人口

百萬美國人染疫死亡 超過舊金山或西雅圖人口
109分局警民會 新局長首露面 關注街頭犯罪以及民生質量

109分局警民會 新局長首露面 關注街頭犯罪以及民生質量
城市衛士博物館重新開放 布里德：感謝急救員的付出

城市衛士博物館重新開放 布里德：感謝急救員的付出
罷免博徹思？ 舊金山4議員仍未表態

罷免博徹思？ 舊金山4議員仍未表態
犯罪率高+通膨 加州共和黨盼扳倒民主黨

犯罪率高+通膨 加州共和黨盼扳倒民主黨

熱門新聞

名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
妻子在旅途中檢測出感染新冠，舊金山加大醫學院院長瓦賀特推文分享他們的應對方式，以及一張妻子在檢測結果呈陽性前，在飛機上包得密不通風的照片。（取自推特）

出遊途中妻確診 加大醫學院院長這樣應對

2022-05-10 12:22
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
圖為柏克萊警方此前執法繳獲的槍枝。（取自推特）

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

2022-05-08 23:39
圖為舊金山市一處全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（本報檔案照）

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

2022-05-06 13:47
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

「最怕仇恨犯罪 被人關押」69歲華人失蹤

2022-05-05 16:27

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因