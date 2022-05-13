博徹思該為犯罪率上升負責？觀察家報專文探討

舊金山選民將在25天後決定地檢長博徹思的政治命運。（本報檔案照片）

舊金山 選民將在25天後決定地檢長博徹思（Chesa Boudin）的政治命運。這位在2019年上任的年輕地檢長，在當選時誓要進行司法改革，以建立一個更加公平的司法系統。

舊金山觀察家報（San Francisco Examiner）記者斯科蘭斯基（David Sklansky）表示：「作為一名前檢察官，我一直關注著罷免 運動，我以為這件事會讓未來的人們在選舉一名改革者時提供參考，或是在平衡懲罰和犯罪二者時有前車之鑑。」

斯科蘭斯基表示，罷免博徹思運動進行至今與他是否兌現其諾言已毫無關係。人們唯一可以學到的只有，罷免民選官員的規則需要被修改。

博徹思在當選不久，疫情 大流行就開始爆發。在過去的兩年，舊金山槍擊案和兇殺案都在上升；財產犯罪中，盜竊、汽車搶劫、商鋪搶劫在2020年呈暴漲趨勢。然而斯科蘭斯基表示，這些情況並不是舊金山所獨有，全國各地都出現了類似的情況。目前，各類型犯罪的水平已經基本回到疫情前的水平。

「沒有證據證明，博徹思應該為舊金山過去兩年的犯罪率上升負責。」斯科蘭斯基說，「檢察官只能起訴警局遞交上來的案件。博徹思的上訴率基本與歷任地檢長持平。」

博徹思辦公室大量採用「分流項目」（Diversion programs）的創新方式，也是被全國地檢處所接受的。「關押犯人不是因為他貧窮，而應給予他對於公共安全的威脅有多大，這就是博徹思在做的事。」斯科蘭斯基表示，「該項目並非對所有犯人都實用，不過它能夠幫助犯人遠離再犯罪。」

他認為，博徹思不應因他的做法太過新穎而受到攻擊。他的確不像地檢長應有的傳統的強硬形象，但他確實做到了他當選是所許下的承諾，即使用更少懲罰性的方式打擊犯罪。

他指出，事實上，評估地檢長的表現是非常棘手的事情，需要平衡公共安全和司法公平的共同目標。同時作為司法系統中的一環，他能夠主動做的事情十分有限。「在普通情況下，理解地檢系統的運作都是一件十分複雜的事，更不用說在疫情大流行期間了。」斯科蘭斯基說。

這就是為什麼地檢長和大多數民選官員一樣，不應該也不可能每年都要面對選民。斯科蘭斯基認為，罷免選舉應該是在特定條件下開始，而不是落選的一方向推動重來的工具，更不能用來對付一個實現了競選諾言的地檢長。