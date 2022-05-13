住露營車 墨西哥移民夫婦4周免費培訓 拿到建築執照

墨西哥移民托雷斯（右，Yunior Torres）和太太瑪莉亞（中，Maria Elena Torres）住在露營車中一年，經過四周免費培訓，終於拿到了建築行業的初級執照OSHA 10，可以做回移民前的老本行了。（記者劉先進／攝影）

住在露營車中的墨西哥移民 托雷斯（Yunior Torres）和妻子瑪莉亞（Maria Elena Torres）12日樂開懷，經過四周免費培訓，終於拿到了建築行業的初級執照OSHA 10，可以做回移民前的老本行，他們打算將來開一家建築公司。

救世軍屋崙華埠 堂暨社區中心、全國建築商協會北加分部（ABC NorCal）聯合舉行的建築行業培訓計畫，12日在屋崙華埠舉行畢業典禮，12個畢業生圓滿畢業。托雷斯和瑪莉亞是其中的學生，也是該培訓計畫舉辦七期以來，首對學生夫婦。

救世軍屋崙華埠堂暨社區中心、全國建築商協會北加分部聯合舉行的建築行業培訓計畫，12日在屋崙華埠舉行畢業典禮，12個畢業生圓滿畢業。（記者劉先進／攝影）

托雷斯和瑪莉亞此前在墨西哥就從事建築行業，但移民來美，沒有建築執照，再豐富的經驗也不管用，生活窘迫的他們，住在露營車已一年。一路走來，很多好心人幫忙。女兒同學的母親，無償提供食物、資金，幫車子加油。熱心人士讓出自家房屋停車場，讓兩人停車。

兩人夫妻同心，一起報名參加培訓計畫，除了經濟上捉襟見肘，兩人還要克服很多困難。瑪莉亞說，她身體狀況不佳，最近兩年中風兩次，記憶力大為衰退，上課很吃力。4月時，有人倒車將她撞倒，造成腿部受傷，現在要撐拐杖，即使如此艱難，她還是堅持上課。

救世軍得知他們的經濟情況後，幫忙聯繫一個庇護所。好不容易等來了空位，瑪莉亞卻發現難以住進去。因為庇護所要求每天上午10時到下午3時，要住在所內，而她需要定期去醫院看病，時間不允許，且腿腳不方便，拄拐杖在庇護所內居住不合適。

雖然住在露營車，但瑪莉亞和托雷斯很樂觀。12日拿到建築行業初級證書，笑容滿面。兩人對未來頗多憧憬，托雷斯打算先去一家建築公司工作。瑪莉亞養好傷後，也要找一份工。等經濟條件穩定。兩人打算自己開一家建築公司。

救世軍屋崙華埠堂上尉徐哲銘、林麗琴和培訓老師柯特茲（自左至右），鼓勵大家報名參加培訓課程，提升收入。（記者劉先進／攝影）

計畫培訓教師柯特茲（Sergio Cortez）表示，初級建築工時薪在20到24元之間，有學生在6個月、10個月之後，時薪為30元。在三、四年後，時薪可升到60元。有兩個畢業的學生，是拿到證書的電工，四年工作後時薪達110元。有六個學生已經簽了學徒計畫，第三年收入超過10萬。且包含所有福利。總之，經驗越多，收入越高。

救世軍屋崙華埠堂上尉徐哲銘、林麗琴（Esther Hsu）夫婦表示，救世軍在多個地點有類似計畫。該組織四處籌款，幫助學員交學費，配備基本的建築行業衣著和設備。此前，有過華人 新移民報名，但後期隨著課程深入，因為英語不過關、最終放棄課程。希望華人新移民可以花一年時間練好英文，再來報名上課。拿到證書後，到建築行業就職，薪水頗為可觀。第八期建築培訓課程將於9月12日開課，有感興趣的華人朋友，可聯[email protected],510-383-9300轉1209。