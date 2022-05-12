城市衛士博物館重新開放 布里德：感謝急救員的付出

舊金山市長布里德、市議員、警長、消防局局長共同慶祝。（記者王子涵／舊金山攝影）

位於舊金山 普雷西迪奧街（Presidio Avenue）655號的城市衛士博物館 （Guardians of the City Museum），珍藏急救員們170年以來所使用的車輛、裝備和徽章等，記錄了舊金山公共安全衛士們的歷史。博物館主席李吉米（Jim Lee）在市長布里德（London Breed）、市議員司嘉怡（Catherine Stefani）、市議員麥德誠（Matt Dorsey）、警長史考特（Bill Scott）、消防局局長尼可森（Jeanine Nicholson）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）等人的注視下，11日宣布城市衛士博物館將對公眾重新開放。

李吉米宣布，城市衛士博物館重新對公眾開放。（記者王子涵╱攝影）

城市衛士博物館因疫情 大流行於2020年春季關閉，此次重開新增了首批執法機構、醫療急救等展物。博物館的目標是保存、分享舊金山消防局、警局、州警部門以及緊急醫療服務的歷史。

博物館門前展出一輛復古消防車。（記者王子涵/舊金山攝影）

李吉米表示，城市衛士博物館在58年前建立，起初是記錄保存舊金山消防局的歷史，博物館很小，無法完全展示我們服務這座城市的歷史，事實上還有14個消防車發動機因為場地原因無法展示。創新和前行的力量來源於尊重自己的歷史。

布里德感謝城市衛士建立與社區的橋樑，回饋社區。（記者王子涵╱攝影）

布里德表示，要特別感謝這些急救員們對城市的付出，無論是疫情大流行還是其他的困難，作為急救人員他們必須挺身而出。她也感謝城市衛士建立與社區的橋梁，回饋社區，「當我看到這些應急部門的領袖有如此多元化的背景時，我感到十分驕傲。我們有優秀的女性領導消防局、有非裔美國人領導警察局、有亞裔警官領導州警部門。」布里德說，「這是讓舊金山變得如此特殊，如此有生機的原因之一。」

警長史考特、新任市議員多西與二十多位警員一起在復古福特警車前合影。（記者王子涵/舊金山攝影）

司嘉怡表示，她早在2012年就與博物館主席李吉米和舊金山警局前警長卡夏托（Al Casciato）就博物館的選址跑遍了舊金山市，當天能夠站在這裡是所有人的努力和成功。司嘉怡說：「我一直堅定地支持身著制服的急救員們，因為在其他人逃跑時，你們是迎著危險向前的人。」

尼可森表示，很高興博物館可以保存公共服務者們的歷史，它可以指導未來服務於這座城市的人們。尼克森說：「下周就是緊急醫療服務周，它一直是公共服務家庭的重要一員，很高興博物館能夠將其納入展覽。」

史考特表示，博物館展出的物品提醒了大家，公共安全服務是關於人的事業，史考特說：「是他們讓這座城市變得越來越好，是他們推動著這輛古老的消防車，使用這些已經陳列在博物館的裝備。」他表示，大家已經習慣了使用現代的科技和裝備，但事實上，公共安全服務並不一直是現在的樣子，「單單試想一下警車沒有空調的樣子，當你走過博物館，看到這些公共安全的歷史，要記住這是關於人的事業。」史考特說。