罷免博徹思？ 舊金山4議員仍未表態

電視廣告「亞裔仇恨」畫面，並呼籲民眾支持H提案，支持罷免。 （記者李怡╱翻攝）

舊金山 市檢察長博徹思（Chesa Boudin）將在6月7日面臨頗具爭議的罷免 選舉，第二區市議員司嘉怡（Catherine Stefani）成為首位公開贊成罷免他的民選官員。 11日，由康樂公園委員會委員楊文姬（Vanita Louie）參與拍攝的召回博徹思視頻「亞裔 仇恨」上線，內容是關於並呼籲民眾支持H提案，支持罷免。這也是由沒有「博徹思更安全」（ Safer SF without Boudin） 運動小組發起罷免博徹思運動的一部分。

電視廣告「亞裔仇恨」畫面稱，自博徹思當選以來，針對AAPI社區的仇恨犯罪上升了500%以上。 （記者李怡╱翻攝）

司嘉怡是溫和派民主黨人。如果選民表決通過罷黜博徹思，她被認為是角逐地檢官席位的潛在候選人。但她支持罷免的立場，在市議會中獨樹一幟。大多數市議員反對罷免，目前還有四名市議員尚未公開明確表態是否支持對博徹思的罷免。

司嘉怡接受紀事報專訪時，批評博徹思未實現當初承諾的有意義改革，也未能保持舊金山的安全；她直截了當地表示：「我認為舊金山市的居民厭倦了這一切廢話，我們厭倦了要求進展和結果，也厭倦了找藉口和喊口號。人們已經受夠了，包括我在內。」

司嘉怡的看法與罷免運動的觀點相互呼應。罷免運動稱，博徹思對低級別罪犯採行的政策，是考慮引導和改造勝過監禁，未追究罪犯的責任，使得舊金山市內的治安環境變得更糟。

目前舊金山市議員盧凱莉（Hillary Ronen）、陳詩敏、馬兆明、佩斯金（Aaron Peskin）、潘正義（Dean Preston）和華頌善（Shamann Walton）力挺博徹思。而梅義加（Myrna Melgar）、孟達文（Rafael Mandelman）、安世輝（Ahsha Safai）和新獲任命的市議員麥德誠（Matt Dorsey，前譯多西），四人仍未表明立場。司嘉怡是第一位舊金山市民選官員公開表態支持罷免地檢官博徹思。

11日楊文姬參與拍攝的召回博徹思的視頻內容中表示，自博徹思當選以來，針對亞太裔(AAPI) 社區的仇恨犯罪上升了500%以上。視頻詳細描述了亞裔長者榮欣在等公共汽車時，一名男子殘忍地襲擊了他，即使被攝像機拍到，地方檢察長辦公室還是讓襲擊者逍遙法外。

視頻還講述了另一位受害者維查爺爺的故事，他在早上散步時被襲擊遇害，受害人支持罷免博徹思的民眾呼籲，「他必須被罷免，這樣舊金山才能擁有一個重視我們所有社區安全的地檢長。」

博徹思的支持者指出，數據顯示自其上任以來，舊金山市的大多數犯罪率都沒有發生實質變化，並稱批評者正在尋求恢復嚴厲的打擊犯罪政策。他們指該政策過去造成監獄過度擁擠，並且壓倒性地懲罰黑人和棕色人種。

政治觀察家觀點認為，如果博徹思遭到罷免，司嘉怡可能成為替補人選，她曾擔任康特拉科斯達縣檢察官，在許多問題上與布里德的看法一致。如果博徹思被罷免，市長布里德將須任命一位地檢官，不過，布里德的選擇只是暫時替補職位，最後選民還將決定是否允許此人競選正式任期。