優稅購屋 每年聰明節省數千元物業稅

馬林縣房地產經紀人羅德林奇表示，已有三名客戶申請利用第19號提案購房。她指出，過去人們想搬家，但無法到處轉移稅務基礎，疫情期間重新評估自己生活與稅務法規變化，是許多人購房的動力。(Getty Images)

「舊金山紀事報」報導，米沙克夫婦於2021年4月賣掉他們在阿拉米達聯棟房，並在蒂布倫(Tiburon)買一間公寓，成為馬林縣第一批申請加州 新減稅優惠購屋者，每年節省超過5000元地產稅。

加州選民2020年11月通過19號提案。「加州房地產 經紀人協會」(California Realtors Association)投入4040萬元給「贊成19號提案」選舉活動，期望透過提案通過、讓老年人搬到更合適的房屋或社區。來自縣府估值官員獲得數據顯示，從2021年4月1日法案生效以來，申請擴大減稅優惠的55歲以上與殘疾購房者人數，在灣區所有九個縣都出現上升。

稅收減免擴大55歲以上或嚴重殘疾人士可出售其主要住所、並將其估值轉移到新主要住所的方式，而非讓新住所按照全部市場價值重新評估。減少或消除許多長期屋主搬到新房時、面臨巨額地產稅增加，即便是較便宜的房子。

「Capitol Matrix Consulting」合夥人威廉斯(Brad Williams)表示，稅收優惠本應是刺激行為，但很難了解有多少申請19號提案的屋主，是否會在沒有提案的情況下搬家。考慮到房價大幅上漲，無論法規如何變化，都會見到55歲以上賣房人數增加，也發生在疫情 導致許多人考慮改變生活方式的時候。

2020年通過19號提案，也大幅縮減允許父母與子女之間轉移大量財產的稅收減免。19號提案取代了適用於55歲以上與殘疾人士屋主的舊有轉移主張。根據新法律，他們可將稅收基礎從現有的主要住所、轉移到加州任何地方任何價值的新主要住所。但若購買房屋成本高於出售房屋，價值差異(對通貨膨脹進行小幅調整)將被添加到舊稅收基礎上，以達到新稅基礎。

假設一名符合條件的屋主以100萬元價格出售房屋，售屋時估值為40萬元，屋主以150萬元購買新替代房屋。忽略小幅調整，50萬元的銷售差額將被添加到40萬元的舊稅務基礎裡。新的房屋估值為90萬元，若沒有第19號提案的轉移，那就是150萬元。19號提案將為這名屋主每年節省約7000元地產稅。

老年人與殘疾人士屋主現在可執行三次，夫婦則可共執行六次，更換房屋仍需在原房出售的前後兩年購買。房屋因自然災害嚴重受損的任何年齡者，也可使用第19號提案，將他們的稅基自該房屋轉移到加州任何地方的任何價值替代房屋。屋主須向替換房屋所在縣的估值官申請轉移。

馬林縣房地產經紀人羅德林奇(Shana Rohde-Lynch)表示，已有三名客戶申請利用第19號提案購房。她指出，過去人們想搬家，但無法到處轉移稅務基礎，疫情期間重新評估自己生活與稅務法規變化，是許多人購房的動力。