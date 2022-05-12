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PG&E直升機墜毀東灣訓練場 2人受傷

編譯組／灣區11日電
太平洋瓦電一架參與訓練演習的直升機墜毀在訓練場，造成兩人受傷。（電視新聞截圖）
太平洋瓦電一架參與訓練演習的直升機墜毀在訓練場，造成兩人受傷。（電視新聞截圖）

一架直升機11日上午墜毀在太平洋瓦電（PG&E）位於東灣利佛摩（Livermore）的訓練場，造成直升機駕駛和一名在演習中被懸吊在直升機上的男子受傷。

利佛摩警局發言人史密斯（Azenith Smith）表示，事件發生在11日上午約9時55分，地點是太平洋瓦電在National Drive 7200號路段的訓練場，位於勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）以北，附近有幾家工廠和幾棟工業建築。

美國運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）發言人克努森（Peter Knudson）表示，直升機駕駛和吊在直升機上的男子在事件中都受了傷，他們因為疼痛被送往醫院接受治療，但沒有生命危險。

太平洋瓦電在聲明中表示，這架Bell 407直升機當時正在利佛摩的訓練場參加演習，它墜毀在訓練桿旁的停車場。太平洋瓦電說：「顧客、社區和員工的安全是太平洋瓦電的主要責任。」

當局沒有提供更多關於墜毀之前或可能導致墜機的細節。美國運輸安全委員會正在調查墜機原因。

太平洋瓦電利佛摩訓練場占地約35畝，是用來訓練新進員工的地點。這裡有一個十個足球場大小的礫石區，還設有許多40呎高的桿子，學員必須學會攀爬。

在訓練場隔壁Jifco工作的克勞斯格利爾（Pat Krausgrill）表示，他經常看到直升機吊著工人飛越訓練場。他說：「這造成我們很大的恐懼，因為這裡是一個人口稠密的工業區，有很多人在戶外工作，看到他們的工人被吊在空中讓人覺得緊張。所幸事件中沒有人受重傷。」

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