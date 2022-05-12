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NFL／49人調薪資 沃德：不可能留住所有人

記者王子涵／舊金山報導
聯盟老將、49人安全衛沃德（Jimmie Ward）說出了49人球迷想說又沒說出口的話：「球隊不可能留住所有人」。（Instagram截圖）
聯盟老將、49人安全衛沃德（Jimmie Ward）說出了49人球迷想說又沒說出口的話：「球隊不可能留住所有人」。（Instagram截圖）

在討論到舊金山49人設計球隊的薪資結構時，聯盟老將、49人安全衛沃德（Jimmie Ward）說出了49人球迷想說又沒說出口的話：「球隊不可能留住所有人」。

沃德說：「這種策略可能會奏效，洛杉磯山羊隊（Los Angeles Rams）就一直在這麼做，我甚至不知道他們哪裡來的這麼多錢。」儘管山羊隊一直在毫不吝嗇地追逐聯盟中最頂尖的人才，但是不可否認的是，他們這樣做換來了上個賽季的超級盃

與49人不同的是，山羊隊追逐的都是高價的聯盟老兵，他們亦或處在自由市場，亦或急需要被交易。他們從不將錢花在選秀新人上。在山羊隊拿到最高合同獎勵的球員都不是自己球隊培養的。

反觀49人，前四大拿下受保障合同的球員有線位沃納（Fred Warner）、截鋒威廉姆斯（Trent Williams）、防守線衛奧姆斯特德（Arik Armstead）和近端鋒基托（George Kittle）。威廉姆斯是唯一不是49人選秀得來的球員。

儘管球隊在簽署新秀合同時，會在前四個賽季拿到新秀合同的紅利，成本控制非常可觀。但是當這些球員打出超出預期的表現時，他們合同的金額將會飛速上漲。在49人隊中，能夠拿到600萬元以上合同的13人中，有9位是由49人親自選出的。

球隊明星外接手薩繆爾（Deebo Samuel）本可以期望拿到球隊可支付的定薪，但由於最近與球隊管理層鬧僵，這給49人的未來騰出不小的空間。但是NFL記者麥可爾（Matt Maiocco）認為，即便塞繆爾現在不離隊，他與球隊另一位明星博薩（Nice Bosa）的合同必將互相影響，屆時球隊不可能同時支付這兩位聯盟頂級球員。

威廉 超級盃 舊金山

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