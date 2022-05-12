「和平、愛、團結」青少年兒童畫展 聖克拉拉縣府登場

「和平、愛、團結」兒童青少年畫展開幕式在聖他克拉拉縣府舉行。（記者李榮／攝影）

聖克拉拉縣公平和社會正義局（DESJ）、Omniware Networks和世界青少年藝術家協會（WAOYA）聯合舉辦名為「和平、愛、團結」（Peace、Love、Unity）青少年兒童繪畫比賽，精選共93幅作品，10日起在聖他克拉拉縣政府展出，之後並預計巡迴薩拉度加圖書館 、密爾比達藝術畫廊、洛斯阿圖歷史博物館 、桑尼維爾博物館、巴洛阿圖博物館等，希望用孩童純真的藝術呈現，表達對於「和平、愛、團結」的渴望。

包括聖克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）等人都參加畫展的開幕式。李洲曉表示，無論是對於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，或者先前針對亞裔 的仇恨事件，和平、愛，以及團結的價值對於社區都非常重要。參展的孩童與青少年們，展現出不可思議的想像力與繪畫技巧，透過不同的媒材倡導和平與團結的意念，「希望這樣的比賽與展覽不會只是一年的，而是每年都舉辦，讓孩子在過程中，瞭解和平、愛、團結的重要。」

這次的比賽共分為三組，分別為5-8、9-12、13-17歲三個年齡段，共收到近300幅的畫作，最後一共頒發10面金獎、20面銀獎，以及30面銅獎。學生將愛心、鴿子、橄欖枝、地球、各國國旗、人們牽手等元素互相混合，呈現在畫紙上。有的表達出對於和平的快樂與嚮往，有些則是呈現出世間不和平與戰亂造成的悲哀。

當日也有不少得獎家長帶孩子到現場參加開幕活動。（記者李榮／攝影）

WAOYA董事會主席戴銘康表示，這次的比賽幾乎可以說是創了紀錄。因為過去雖然有很類似的繪畫比賽，但從沒有如此大規模與縣府合作，並且在縣府多個場地巡迴展覽，時間長達到明年的2月份，「和平、愛、團結的是現階段非常重要的概念。前一陣子先是美國仇恨亞裔的氣氛，後來又是國際間俄羅斯與烏克蘭的戰爭，這些衝突在小孩子的眼中看來是那麼荒謬！我們站在這些畫作的前面，彷彿聽到了孩子心中的聲音。」

「中國有一句話：牆內開花牆外香。」美術老師方雲華致詞時指出，過去也曾帶領許多學生在許多地方，像是舊金山市政府，甚至紐約的聯合國總部舉行畫展，由聯合國秘書長、副秘書長主持頒獎，呈現孩子們純真的意念與藝術畫作，但經常是到其他城市展覽，有那麼一點每次做出成績卻是外面的人先知道的感覺與意味。而這次能夠在自己身處的聖他克拉拉縣政府展出，非常高興，期待能讓更多人感受到和平、愛、團結的重要，也能欣賞孩童與青少年的藝術作品。

他表示，5月在縣府大樓一樓展覽完畢以後，6到7月會在薩拉度加圖書館展覽，8月到密爾比達，9月到10月在洛斯阿圖歷史博物館，11到12月在桑尼維爾圖書館，之後再到巴洛阿圖圖書館展出，直到明年2月。

這次的藝術展覽與比賽獲得聖他克拉拉縣府的贊助。縣議員查維茲（Cindy Chavez）指出，藝術是一個很好的溝通工具，特別是對於社會與平等議題而言，藝術向來是一個很表達與溝通的重要渠道，她支持年輕有潛力的藝術家能讓聖他克拉拉縣打造更包容友善的文化。