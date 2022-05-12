巴洛阿圖加速電網現代化 減少溫室氣體排放

巴洛阿圖市尋求加速讓電網現代化。(Getty Images)

矽谷巴洛阿圖市目前每六戶家庭就有一輛插電式汽車 ，未來可能更多。其他家庭有熱泵、電磁爐與太陽能電池板等，皆有助減少氣候變遷。不過，現有舊式電網目前仍無法跟上未來無碳的目標。巴洛阿圖市長伯特(Pat Burt)表示，現在城市處於「加速」模式，致力於電網現代化。

隨著柏克萊、聖荷西與越來越多城市致力於實現全電力未來，社區變壓器與配電線路正面臨提供更多電力需求的嚴峻挑戰。洛杉磯也提議研究、實現電網基礎設施現代化所需條件。

巴洛阿圖整個城市的電網仍環繞1950年代、1960與1970年代的電力需求而建造。當時，很少有電暖器或冷氣。熱水器則使用天然氣 。沒有電力車。整個家庭每天消耗的電量，與單次高速電動汽車充電一樣多。即使在這個擁有6萬8000人口的進步與富有城市，居民有包括Google共同創辦人佩奇(Larry Page)、臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、蘋果執行長庫克(Tim Cook)，挑戰仍相當大。

巴洛阿圖市透過公用事業為居民與企業供電，已實現碳中和(carbon-neutral)，購買碳補償以平衡使用天然氣的排放量，購買電力來源包括太陽能、水力發電、風能與垃圾掩埋等資源。市府期望在八年內，將溫室氣體排放量比1990年水平，減少80%，傾力達到全電目標。

此外，全市將有80%的汽車是電動車。兩年前，巴洛阿圖估計有4200個充電站，但預估於2030年將增加至3萬3000個。

全市將對整個電網、整個社區或電路進行現代化改造，已經在改造部分建築物以獲得經驗。市府與可負擔住房非營利組織「MidPen Housing」合作，關閉天然氣閥門，並在Page Mill Court公寓安裝熱泵系統。大型天然氣爐被更潔淨、更高效能、更便宜的電暖器取代。

截至目前，巴洛阿圖市的溫室氣體排放量，已比1990年的水平下降50%。長遠來看，快速實現整個電網現代化目標，用電會更便宜，但前期成本很高：根據初步估計為1.6億元。若以3.2%利率貸款超過30年，每年將花費約1100萬元。由於整個城市都將仰賴電力，因此需要新控制裝置、保險絲與檢測 系統，使電網更具彈性並更快恢復。