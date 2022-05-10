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墮胎權若推翻 加州恐成最後庇護地

編譯組／綜合報導
美國尋求人工流產的婦女，最後可能只能到加州了。（Getty Images）
美國尋求人工流產的婦女，最後可能只能到加州了。（Getty Images）

聯邦最高法院打算推翻墮胎權判決，可能牽一髮而動全身，因為法學專家認為，還在尋求連署的意見書一旦獲得多數同意，將導致美國各州法令出現重大改變，已經立法禁止墮胎的州可能更進一步限制避孕措施，持保留態度的州也可能改變立場。

類似加州州長紐森的堅定表態，就獲得洛杉磯時報專欄作家Anita Chabria的肯定，認為加州可能成為全美意外懷孕婦女的最後庇護地。

柏克萊加大法學院院長切姆林斯基（Erwin Chemerinsky）指出，一旦羅訴韋德案的判決被推翻，受影響的不只是墮胎權，還有父母如何養育子女的權利，以及有行為能力成人的醫療決定權。切姆林斯基說，更深遠的影響還包括，是否能夠採取避孕措施，包括服用事後丸，以及人工生殖法令，或是乾脆禁止懷孕婦女到外州墮胎。

專欄以33歲的德州女子「史蒂芬妮」為例，她已經有了三個孩子，分別是14歲、6歲與5歲，但卻在與朋友一夜情後意外懷孕，經濟上已經負擔不起的她因此決定拿掉孩子。然而當她到診所諮詢時，德州的禁止墮胎法已經生效，懷孕超過六周的她遭到拒絕，絕望之下只好找上計畫生育聯盟（Planned Parenthood）。

沒想到，經過轉介，史蒂芬妮最後獲得全力支持，讓她免費到洛杉磯接受人工流產手術。她形容，「周一到洛杉磯，周二動手術，周三她就回到奧斯汀了」，沒有惹上任何麻煩，完全超乎她的想像。史蒂芬妮現在算是走出人生最低潮，開心地繼續為老少客戶編髮。

不過，計畫生育聯盟洛杉磯分會的主任Sue Dunlap卻認為，史蒂芬妮不是第一個，更不會是最後一個跨州尋求人工流產的美國婦女。鑒於墮胎權可能的鬆動，未來到加州做人工流產手術的人只會更多，大型診所每周可能要服務數百人。

墮胎 洛杉磯 手術

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