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灣區亞太裔傳統月 活動一籮筐

編譯組／灣區綜合電        

舊金山灣區今年紀念亞太裔統月，有多項活動。

舊金山公共圖書館 

圖書館系統有許多亞太裔傳統月活動。

每周一次的家庭虛擬甜蜜故事系列，在5月的每個周二上午11時開始，持續15分鐘，這個月有一個特別的亞太裔主題。5月5日周四下午3時，Mission Bay分館有一場太鼓音樂會；5月25日Visitacion Valley分館；5月26日West Portal分館。華埠分館計畫在5月14日上午9:30開始舉辦一次漫步社區的攝影活動。

張華耀（Russell Jeung）將於5月7日周六下午1時發表關於COVID時代的反亞裔仇恨的演講。5月14日下午2點，將在主圖書館的Koret禮堂舉行關於當前亞裔行動主義的討論。

亞洲藝術節

亞美傳媒中心節CAAMFest慶祝其40周年，自2019年以來首次舉行現場放映和活動。Bad Axe 是CAAMFest的核心紀錄片，將於5月15日下午6時在新改造、有97年歷史的Great Star劇院放映；該片介紹導演David Sieve在密歇根州名城訪問他的柬埔寨裔墨西哥家庭情況。

5月21日中午12時30，CAAM將與Yerba Buena花園音樂節合作，在Yerba Buena花園舉辦Pinays on the Rise音樂會，展示風格多樣的菲律賓音樂家，包括創作歌手Kiyomi和Ouida，及DJ Bitesize。5月21日下午3點，還將在舊金山現代藝術博物館舉辦「關於唐人街的對話」小組討論，記者、藝術家和居民將探討這個歷史悠久的街區是如何被記錄下來的。

亞洲藝術博物館

博物館會員可在5月11日上午10時享受 「藝術中的花的語言」系列虛擬講座。這場50分鐘的講座和隨後半小時的問答環節，將由博物館社區講解員以現場直播方式進行，將討論花卉在亞洲社會和藝術中的作用。

Vân-Ánh Võ是一位作曲家和16弦đàn tranh（古箏）演奏家，她將於5月15日上午11點在博物館的Samsung大廳與她的Blood Moon樂團和柬埔寨古典舞蹈編導/教育家/舞蹈大師Charya Burt進行音樂即對話的表演。活動免費。 

中華文化中心

Cathy Liu的 「室內花園」大型陶瓷個展將持續到12月17日，「通過一系列新委託製作的大型陶瓷裝置，將CCC的畫廊空間轉變為一個室內雕塑花園」。 欲瞭解更多信息和預約免費入場，請訪問cccsf.us。

美國華人歷史學會

已故的李小龍可以說是20世紀亞裔美國人的流行文化偶像，他的文化遺產在唐人街離他的出生地大約兩個街區的美國華人歷史學會展出。欲瞭解更多信息和門票，請訪問wearebrucelee.org。

美國海軍Hornet博物館

位於阿拉米達的美國Hornet海洋、航空和航天博物館計畫在Hangar灣Hangar Bay舉行為期9天的 「紀念過去，保障未來」展覽。欲瞭解更多信息和購買門票，請訪問uss-hornet.org。 

「島城水路：離鄉背井 」在Alameda Point的West Mall購物中心舉行」，這部75分鐘的作品以阿拉米達在二戰前及期間的生活為中心，帶領觀眾從新兵營到搖擺舞，再到日本人的監禁中心漫游。5月21日和22日（周六和周日），每天上演四場，由35名演員、舞者和音樂家組成。

迪揚De Young博物館

 

參觀金門公園機構可在Wilsey Court觀看已故藝術家的 「劉虹：金門」特定場地裝置藝術，展覽將持續到8月7日。欲瞭解更多信息，請訪問deyoung.famsf.org。

博物館 亞裔 舊金山

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