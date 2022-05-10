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勇士佩頓二世 提名NBA社區關懷援助獎

記者王子涵／舊金山報導
金州勇士隊後衛佩頓二世近日被選入NBA2021-22賽季社區關懷援助獎的最終名單。（NBA網站）
金州勇士隊後衛佩頓二世近日被選入NBA2021-22賽季社區關懷援助獎的最終名單。（NBA網站）

金州勇士隊後衛佩頓二世（Gary Payton II）近日被選入NBA2021-22賽季社區關懷援助獎（NBA Cares Community Assist Award）的最終名單，以表彰他在本賽季中對於當地社區的貢獻，最終名單共有10人。設立該獎項目的是為了表彰NBA成立75年以來，堅持團隊合作、尊重和包容等價值觀的球員。

投票時間自3日開始，至14日晚上9時結束，球迷可以透過Jeebit網站或推特，對自己所支持的球員進行投票，最終獲獎得主將由球迷投票和NBA管理層共同決定。獲勝者有權按照自己的意願，將75000元捐至指定的慈善機構，以向NBA成立75周年致敬。如果佩頓二世最終獲獎，他個人慈善基金會將得到這部分的善款。

佩頓二世畢業於俄勒岡州立大學，他的球風繼承了父親佩頓（Gary Payton）鐵血防守的風格，在大學時期他就入選了Pac-12聯盟最佳防守陣容。然而他進入NBA的道路並不平順，選秀年未被任何球隊選中，被迫在發展聯盟和各種球隊的板凳席輾轉多年。2021年4月金州勇士與佩頓二世簽署了10天的短合同，最終他以積極的防守態度征服了主教練柯爾（Steve Kerr），並在本賽季坐穩了球隊的輪換陣容。

佩頓二世積極投身於各種社區活動。他舉辦了有史以來首次與患有解碼閱讀障礙學生的閱讀集會。佩頓小的時候患有相似的學習障礙，所以他希望通過這樣的方式幫助更多的青少年們建立自信。通過勇士隊的社區項目，佩頓邀請了這些孩子們以及加州大學舊金山分校閱讀障礙中心的青少年觀看勇士比賽。

今年3月佩頓二世受市議員安世輝（Ahsha Safai）的邀請參加了支持全國性篩查解碼閱讀障礙的集會。在集會中，佩頓二世講述了他自己克服解碼閱讀障礙的經歷，並表達了在兒童時期檢查該障礙的重要性。

同時，佩頓二世在多場勇士隊社區活動中還代表球隊亮相，其中包括慶祝黑人歷史月、NBA 75周年慶祝等。除了官方的活動，他還自願前往醫院拜訪兒童，在節日中給低收入家庭的兒童分發玩具。

勇士主將柯瑞（Stephen Curry）贏得了2013-14賽季的社區關懷援助獎，屆時前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也在2017-18賽季獲此殊榮。

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