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物價飆 小商家喊苦 聯邦眾議員羅康納在紐華克聽取建言

記者李榮／紐華克報導
聯邦眾議員羅康納（右）走訪小商業主，了解物價上漲帶來的困難。（記者李榮／攝影）
聯邦眾議員羅康納（右）走訪小商業主，了解物價上漲帶來的困難。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎疫情後，民生物價飆漲快速，民眾外出購物、買菜、上館子吃飯都「非常有感」，許多小商業主對於一漲再漲的進貨價格與營運成本也非常不滿，轉嫁給消費者擔心影響生意，完全吸收也不切實際。代表矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）9日在紐華克一家雜貨超市前舉行圓桌會議，聽取小商家與社區民眾的心聲。

雜貨店家「Arteaga's Food Center」代表羅佩茲（Lupe Lopez）表示，物價上漲地非常劇烈，再加上人工與其他成本的飆升，讓小企業經營非常困難。

羅佩茲（Lupe Lopez）舉例，如果以2019年與2022年相比較，一加侖牛奶2019年時是3.08元，現在已經是4.95元，漲幅38%。一盒12顆的雞蛋，2019年時是1.87元，現在則是3.63元，漲幅高達49％。Tortillas玉米餅2019年時一包2.34元，現在則要3.63元，漲幅49%。五磅的米，2019年時是4.5元，2022年則是6.24元，漲幅28%。

食用油在2019年時是3.07元，目前則是3.98元，漲幅23%。四磅的糖2019年時是2.06元，現在則漲價三成。玉米食物Hominy在2019年時是2.19元，現在已是4.96元，飆漲55%。玉米麵粉Maseca在2019年時，4.4磅要價2.52元，現在則是每四磅的小包裝要價3.31元，不但份量變小了約10％，還漲價23％。

羅佩茲進一步指出，物品進價上漲是很大的問題外，供應鏈也出了問題，例如在叫貨時，常常叫不到貨，有時候被迫必須進其他品牌的貨品，但由於並非是原本既有顧客熟知的品牌，消費者在購買時可能有些疑慮，影響銷售。

另一方面，小超商面臨到許多挑戰，不僅是物價上漲、供貨短缺，另外勞動力的不足也是很大的難題。在超市產業中，現在來找工作的員工不是那麼多，等於各雇主必須互相競爭。而低薪、高流動率，造成現有員工必須承擔更重的負擔，也形成惡性循環。

羅佩茲並且特別向羅康納指出，勞工法在許多層面欠缺彈性，好比如果員工早幾分鐘打卡上班，可能就會影響法定的休息與吃飯時間，牽一髮而動全身，「我們等於像個保母一樣（必須緊盯看著時薪員工工作的時間）。」

此外，羅佩茲也提到，各項費用也是小商業主沉重的負擔。信用卡的刷卡費用、銀行存取現金、提取現金的費用，政府規費等，都讓小企業喘不過氣來。而在疫情後，維修的成本也變得相當高昂，因為料件可能短缺，廠商的員工可能也不足，物流也可能受阻，等等因素都造成叫修不易。可是，小商業主為了生意正常運作，還是必須叫修或是購買新的設備，即使必須要加急，或者加價處理，也只能忍痛。

另一位超商代表則提到，這幾年很多網路代買或是Ubereats、Doordash等平台叫貨，但是許多平台收取幾乎二到三成的費用。事實上，店家原本的毛利就不高，只得轉嫁給消費者，再一步推動終端價格。

羅康納表示，包括牛奶、雞蛋等日常必需品，這兩年來大幅的漲價，已經嚴重影響民眾的生活，他會在國會與聯邦政府層級，推動解決物價上漲的問題。另外，像是汽油的價格已經超過6元一加侖，除了讓民眾通勤時成本增加以外，更連鎖導致物價的上漲，已經多次透過希望增加供應，解決汽油價格持續處於高檔的現象。

他表示，像是信用卡刷卡收取的費用，應該能在國會層級討論，看是否提出限額。

小商業主在戶外的論壇中，向羅康納喊苦，直嘆生意難做。（記者李榮／攝影）
小商業主在戶外的論壇中，向羅康納喊苦，直嘆生意難做。（記者李榮／攝影）

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