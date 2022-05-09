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加州山火季來臨 消防員壓力大

編譯組╱灣區8日電
加州山火連綿不斷，消防員精神壓力極大。(美聯社)
加州山火連綿不斷，消防員精神壓力極大。(美聯社)

東灣匹茲堡(Pittsburg)第八號消防站助理操作員史塔克(Chuck Stark)說，對灣區與全加州消防員來說，山火帶來的挑戰只能用一個成語來形容，那就是「無止無休」。過去山火是季節性的問題，有山火季消長時期，現在一年到頭山火頻傳，已經沒有所謂的山火季了。

根據評估各行各業的CareerCast工作網站，2021年工作壓力最大的行業是戰鬥機飛行員，接下來即是消防員。過去五年間，消防員均被列為各行業壓力最高前四名。

以往5月初是山火預備周，會提前提醒民眾做好準備，應對即將來臨的山火季節。

但今年4月初，高溫飆高到90度以上，各消防隊紛紛響起警報。加州山火季節不再像往常集中在6月到10月，新的山火季將全年不斷，甚至延續到冬天雨季。目前加州許多地區冬天雨季也非常乾燥。

ConFire發言人希爾(Steve Hill)表示，才5月初，但山林草木乾枯，隨時可能引燃，非常危險。

匹茲堡上周連續兩天傳出小型山火，燒毀10畝林地與一棟民房，顯示小型山火開始爆發。雖然最近天氣轉涼，森林消防隊還是提醒民眾，山火蔓延快速，不可輕忽。

此外，史塔克表示，一年到頭災情不斷，消防員沒有休息時間，身心壓力非常大。

目前森林消防隊員面臨睡眠短缺、極度疲乏狀況，很容易出現焦慮、沮喪、憤怒、恐慌等問題。

消防隊長也表示，消防員精神壓力大，是表面看不出來的，對許多消防員而言，運動是維持身心平衡的方法。

東灣匹茲堡第八號消防站有設備完善的舉重設備，也有最新型的有氧運動機械。體育醫療師與按摩師每周兩天會前往健身房，協助消防員減輕壓力。

森林消防隊長盧朝 (Rob Lutzow) 說，消防員一般經過嚴格訓練，然而山火連綿不斷而來，消防員精神壓力極大，許多消防員都心知肚明，當他們有朝一日從森林消防隊退休時，將完全變為一個不同的人。

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