博徹思若被罷免 布里德面臨考驗 或影響她競選連任聲望

如博徹思遭選民罷免，布里德市長必須挑選替代人選，勢必對舊金山治安問題承擔重責大任。圖為布里德。(美聯社)

舊金山 地檢長博徹思(Chesa Boudin)因治安惡化，陷入遭罷免 危機，布里德市長面臨挑選替代人選。明年布里德競選連任時，勢必承攬舊金山治安重責大任，因為負責舊金山治安的地檢長是她所挑選的。除此之外，選民一般認為，市長本人必須對地方治安與經濟負起責任。

舊金山州立大學政治學教授麥克丹尼爾(Jason McDaniel)指出，如選民罷免博徹思，治安責任將會落在布里德肩上。身為一位市長，她必須對地方治安負起責任。

除了地檢長問題外。舊金山市政廳一些重要職務負責人也有所變動。布里德任命邱信福(David Chiu)為舊金山市府律師。舊金山市議員楊馳馬(Matt Haney)在州眾議員特別選舉中贏得勝利，布里德也必須挑選新市議員，替代楊馳馬職務。

舊金山選民今年2月於全國矚目罷免選舉中罷免三名學區委員。罷免投票前兩個月，布里德表態支持家長採取罷免選舉。選舉結束，原來三名學區委員遭選民罷免，布里德面對提名替代人選時，坦言這是非常困難的抉擇，因為她的決定，將影響到舊金山學童的未來。

目前舊金山聯合學區委員會七名委員中，支持布里德的委員有四人，包括委員會主席林謙悅(Jenny Lam)在內。

然而如真的要挑選一名新的地檢長的話，布里德將面臨更重大考驗。因為目前舊金山民眾對地方治安惡化深表反感。布里德必須為她所挑選的新地檢長工作表現負起責任。如此一來，將影響她競選連任的聲望。

根據灣區委員會(the Bay Area Council)3月民調 ，65%的舊金山居民因犯罪事件，不敢前往市區。灣區委員會2019年民調時，只有2%舊金山居民認為治安是最令人擔心的問題，現在將地方治安列為最嚴重問題者高達15%。

地方治安惡化，博徹思面臨民眾指責。根據EMC Research對800名舊金山選民所做民調，78%選民對博徹思工作表現作負面評量，另表態反對博徹思選民高達74%。

布里德雖然對罷免選舉表態中立，然言語之間，並沒有隱瞞對博徹思的反感。布里德在2月間曾被問及對博徹思的看法，她說，兩人對很多事情看法不同。

對布里德而言，就罷免博徹思選戰保持沉默是明智之舉。布里德很清楚高達60%選民支持罷免博徹思。然而如布里德表態支持罷免，勢必得罪支持博徹思的進步派選民。進步派選民對布里德連任選戰相當重要。

布里德尚未考慮可能替代博徹思人選。她將精力集中於住屋與遊民問題。不過，博徹思一旦遭罷免，尋找替代人選將是布里德的重大考驗。