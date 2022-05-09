WTT混雙 莊智淵、陳思羽摘首金

莊智淵本次比賽氣勢如虹，目前已順利取得周日男子單打4強賽的門票以及男女混合雙打冠亞軍賽金牌。（記者熊移山／攝影）

世界桌球職業大聯盟系列賽（WTT Feeder）進入第三天賽程。台灣桌球教父莊智淵本次比賽氣勢如虹，7日晚間他與陳思羽的男女混合雙打冠亞軍賽，以直落三的成績擊敗了美國地主隊，首先摘下本次比賽金牌。連續3天莊智淵參加了男單四場、男子雙人一場、混合雙人四場的比賽，成績令人驚嘆。

當天總共有四場比賽，分別是與陳思羽的男女混合雙打四強賽及冠亞軍爭奪賽，男子單打16強以及8強賽。莊智淵除了兩場與陳思羽順利奪得冠軍，兩場男子單打都以直落四，毫無懸念的順利取得周日四強賽的門票。

陳思羽在女子單打八強資格賽遭遇曾經排名世界第25的日本選手Haruna Ojio不幸敗北。（記者熊移山／攝影）

女單部分確實讓大家跌破眼鏡，陳思羽、鄭怡靜、劉馨尹、李昱君四位7日上午的16強賽紛紛晉級。但是到了下午的8強賽只剩劉馨尹順利進入四強。就連陳思羽也意外被日本 選手Ojio擊敗。但是女子雙打部分鄭怡靜、李昱君在7日下午以3比2的成績擊敗來自法國好手Leili與Camille取得冠亞軍決賽資格。

李昱君雖然在女單八強止步，將與鄭怡靜8日下午與日本強敵爭奪冠亞軍。（記者熊移山／攝影）

劉馨尹在女單八強賽中對上隊友鄭怡靜，最後劉馨尹以4比3獲勝順利進入四強。她也是中華台北代表隊唯一拿到女單4強門票的選手。（記者熊移山／攝影）

鄭怡靜雖然在女單八強止步。（記者熊移山／攝影）

桌球賽看似身高馬大的外國球員比較有優勢，但是其實在男子16強中，日本選手篠塚大登對上瑞典 冠軍Mattias就可以知道這是不一定的。篠塚大登足足比對手矮了一個頭，但最後速度及反應略勝一籌，終場以4比2獲勝。

這場在灣區 佛利蒙市舉辦的桌球賽場地位於Table Tennis America (TTA)。場館負責人沈海龍表示，本次賽事是WTT聯盟首次在美國舉辦的比賽。因為是國際賽事，聯盟要求的規格很高，雖然無法營利，但是身為2012年奧運美國國家桌球代表隊的一份子，推廣桌球運動是他畢生的志業，他感謝壽康水蜜桃、凱爾特亞洲創投大力贊助，讓比賽能順利進行。8日星期天將舉辦各類決賽，有興趣的民眾可以前往為中華台北球員加油。

Table Tennis America地址在 42670 Albrae St, Fremont CA 94538。