巨人隊慶祝母親節 球衣裝備全變粉紅色

巨人隊選擇粉色主題的裝備，以此呼籲人們對於乳腺癌的關注。（巨人隊官方社媒）

舊金山巨人隊（San Francisco Giants）為慶祝母親節 ，在8日比賽中選擇粉色主題的球衣，呼籲人們對於乳腺癌的關注。

游擊手克勞福德（Brandon Crawford）向自己的母親林恩（Lynn）以及妻子珍妮（Jalynne）表達了感激。「媽媽陪著我去過太多的棒球訓練，她做出了很多犧牲。我的妻子也十分不易，她是一位擁有四個孩子的媽媽。」

克勞福德在今年4月獲得美國職業棒球大聯盟（MLB ）頒發的金手套獎（Gold Glove）。該獎項每年由MLB聯盟的經理和主教練共同投票 選出，頒給每個位置上表現最優異的球員。

外野手澤姆斯基（Mike Yastrzemski）和他的妻子將在年底迎來他們的第一個孩子。澤姆斯基表示，看到妻子即將完成的角色轉換，讓他更加理解他的媽媽瑪麗（Anne Marie）為他做的一切。「見證妻子逐漸成長為一名偉大的媽媽，這是一件很酷的事情。我很高興能夠從另一個角度意識到母親的偉大。」澤姆斯基說。

巨人隊現任總經理卡普勒（Gabe Kapler）曾在聯盟中效力12個賽季，他形容媽媽對他生活的影響是深遠的。「她在家中的領導力對於我人格的塑造是不可替代的。現在我得到的一切都是因為我爸媽在家中的領導力，而媽媽的影響是尤其重要的。」