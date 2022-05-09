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勇士142：112狂屠灰熊 莫蘭特傷退暗酸「破壞規則」

記者劉先進／舊金山報導
勇士包夾莫蘭特。（記者劉先進／攝影）
勇士包夾莫蘭特。（記者劉先進／攝影）

金州勇士7日晚142比112狂勝孟菲斯灰熊，西區半決賽大比數2比1領先。勇士進攻水銀瀉地，幾乎夢回甲骨文球場時代的瘋狂得分模式，全場6人上雙，柯瑞罰球14中14，14中7得到30分6助攻，普爾17中11得到27分，湯普森三分6中4得到21分，維金斯17分，庫明加（Jonathan Kuminga）18分，小波特（Otto Porter Jr.）13分。

比賽中出現爭議一幕，普爾在防守灰熊明星莫蘭特（Ja Morant）時，用手拉了他的膝蓋，莫蘭特隨後因為膝傷離場。莫蘭特在推特上說，此舉是破壞規則（broke the code），諷刺勇士教練柯爾此前評價布魯克斯（Dillon Brooks）打傷佩頓的動作是壞規矩。但莫蘭特很快刪除推特。8日的消息顯示，他大概率會缺席9日的比賽。NBA經過審查後，認為普爾不用追加處罰。

本場防守莫蘭特，勇士略有變化，單防為主，遇到擋拆就換防，外線給空間，讓他投三分，內線堆人，同時切斷莫蘭特給隊友的突破分球。得分可以有，但必須摁住其他隊友的進攻。莫蘭特雖然個人得分突出，全場21中13得到34分，但助攻減少。前兩場分別有10次和8次助攻，本場為7次。在防守端，勇士還混合採用聯防和換防，善於亂戰的灰熊，進攻一籌莫展，其他人均未上20分。

灰熊防守柯瑞，利用外圍領防，不給三分機會，他突破進來再依靠強悍的機動性補防、封蓋。柯瑞首節只有3中1得到3分，但此後頻繁利用突破，在罰球線附近造成殺傷，博得14次罰球。勇士還有空切、掩護投三分等手段，行雲流水的助攻下，進攻徹底打開。勇士三分32中17，命中率53.1%，灰熊三分42中16，命中率僅僅37.2%。內線得分上，依靠內切、罰球等手段，勇士有62分進帳，比灰熊多了18分。因為灰熊封鎖外圍，勇士不斷拚搶籃板，面對善於衝搶的灰熊，籃板有38個，還多出9個。

賽後記者會不少問題，圍繞普爾防守莫蘭特動作。灰熊教頭詹金斯（Taylor Jenkins）說，當時莫蘭特正在運球，而普爾抓住了他的膝蓋，並拽了一下，這就觸發所發生的一切，「所以我實際上將非常好奇，看看之後會發生什麼。」他還說，要和聯盟談一談，是否要回放審核此次動作。

普爾說，當勇士包夾莫蘭特時，他想搶球，且打中皮球，「顯然你不希望看到任何人受傷。我甚至不是那種類型的球員。我尊重每個人。希望我們能變得更好。希望他變得更好，可以看到他在下場比賽出場。」

柯瑞說，很不幸莫蘭特受傷了。沒有人想看到有人受傷。普爾的動作沒有任何惡意。與布魯克林或格林之前的惡意犯規沒有可比性。「莫蘭特的受傷並不是開玩笑的事，其他的都是胡說八道。」

湯普森表示，比賽是季後賽的對話。他曾經歷嚴重的膝傷，「我認為普爾沒有任何惡意的意圖。他沒有足夠的力量來影響別人的膝蓋。勇士不會試圖傷害別人，或試圖在快攻中打人的後腦勺。我們以正確的方式比賽，我支持普爾。」

格林表示，在他看來，在他到達兩個球員之前，兩人就撞到了膝蓋。「我不打算坐在這針鋒相對。周一還有一場比賽要爭取獲勝。」格林說，「灰熊是身體對抗最強的隊伍，對嗎？我們歷來被認為是一隻軟蛋跳投球隊，對吧？這不是我瞎編的。球探報告一直說，要跟灰熊打對抗的比賽。這就是身體對抗的代價，一直如此。」

柯瑞罰球14中14，得到30分。（記者劉先進／攝影）
柯瑞罰球14中14，得到30分。（記者劉先進／攝影）
維金斯比賽中屢次扣籃，共得到17分。（記者劉先進／攝影）
維金斯比賽中屢次扣籃，共得到17分。（記者劉先進／攝影）
柯瑞罰球14中14，得到30分。（記者劉先進／攝影）
柯瑞罰球14中14，得到30分。（記者劉先進／攝影）
勇士內線堆積人群防守莫蘭特。（記者劉先進／攝影）
勇士內線堆積人群防守莫蘭特。（記者劉先進／攝影）
普爾入帳27分。（記者劉先進／攝影）
普爾入帳27分。（記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 推特

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