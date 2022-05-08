加密幣風行 加州率先全美檢討配套機制

聯邦政府討論美元數位化的可能性，加州本周也宣布跟進。圖為比特幣提款機。（美聯社）

聯邦政府開始討論加密貨幣 的規範，與美元數位化的可行性，各州之中加州 本周成為第一個決定全面檢討配套機制的州。州長紐森 本周發布行政命令，啟動加州自己的數位貨幣規範研究，以確保加州在公用事業選擇應用加密貨幣作為付款方式時，受到的資安威脅與數位門檻可以降到最低。

身為全球第五大經濟體的加州，雖然是全美第一個全面檢討加密貨幣配套機制的州，但卻不是第一個試圖使用加密貨幣的州，俄亥俄州早在2018年就試圖讓民眾以加密貨幣支付公用事業費用，科羅拉多州今年內也將開始啟動加密貨幣支付方案。但是美聯社指出，鑑於加州在科技業的龍頭地位，越早站上前線越能帶領其他各州，甚至聯邦迎向科技新浪潮。

紐森在行政命令中強調，政府機構往往嚴重落後於科技創新，但是加州希望跟上趨勢，建立加密貨幣的應用基礎，以利民眾與商業活動。不過，此一舉措卻引發部分學者的質疑，例如華府美國大學的金融法規學者Hilary Allen，她認為加州的行動只會便宜了投資客。但是紐森資深顧問邁爾斯（Dee Dee Myers）卻強調，加密貨幣的潛力無窮，但是未知數卻太多，加州越快開始探討越好。