捍衛墮胎權 矽谷2聯邦國會女議員發聲

代表矽谷的民主黨聯邦眾議員羅芙根呼籲各界站出來保護婦女墮胎權。（Getty Images）

對於具有象徵意義的墮胎 權「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）可能遭到推翻，十多名灣區政治人士，包括聯邦眾議員艾許（Anna Eshoo）和羅芙根（Zoe Lofgren）6日齊聚在矽谷 ，呼籲民選官員、最高法院和選民採取立場，反對這項可能嚴重侵犯美國人民權利的行動。

代表矽谷的民主黨聯邦眾議員艾許呼籲各界站出來保護婦女墮胎權。（Getty Images）

代表矽谷的民主黨聯邦眾議員艾許和羅芙根，6日在山景城召開的記者會上表示，美國所有與隱私有關的權利，包括同性婚姻到墮胎權，現在都處於危險之中。他們重申，作為尋求墮胎女性的避風港，矽谷和加州 正在準備迎接預料中的外州病人潮。

不過，羅芙根提出警告，如果加州在保護女性方面的努力僅止於此，萬一共和黨未來控制了參眾兩院，很快美國50州都就會全面禁止墮胎。

羅芙根說：「選舉會產生後果，美國婦女將承受這些後果。因此，我們必須覺醒，行動起來，組織起來，停止這一切。」

除了艾許和羅芙根，6日出席山景城市政廳外記者會的還有來自矽谷其他十多名女性政治人士，包括山景城市議員安倍-古賀（Margaret Abe-Koga）、聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）、紅木城市長荷爾（Giselle Hale）。

最高法院可能推翻「羅訴韋德案」，在灣區和加州引發強烈抗議，各地街頭都舉行了抗議行動。墮胎權已是加州憲法的一部分，聖他克拉拉縣議會也投票通過注資300萬元給當地生育計畫聯盟（Planned Parenthood），協助禁止墮胎州的病人前來墮胎。

艾許指出，萬一最高法院的裁決成真，美國可能有26州會禁止墮胎，意味將有約3600萬名女性，或一半正值生育年齡的女性無法墮胎，受影響最嚴重的會是低收入和少數族裔婦女。

艾許說：「這是不能也不該發生的事，但它已擺在我們眼前。這是我國史上第一遭，最高法院準備奪走人民的權利，這項決定將產生毀滅性的影響。」

在德州去年明令幾乎所有形式的墮胎都是違法後，艾許和羅芙根支持建議將墮胎權編入法典的「婦女健康保護法」（Women's Health Protection Act）。這項法案已在眾議院獲得通過，艾許6日呼籲參議院即刻採取批准行動，她說：「沒有比現在更緊迫的時候。」

不過，羅芙根坦言，她對這項法案能否通過並不樂觀。然而，她也說：「如果七成的人對一件事有相同的看法，但另外三成的人做相反的事，那麼，可能發生兩種情況：一是他們被勸阻，二是他們被替換。」