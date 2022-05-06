員工墮胎 愈來愈多金山公司願支付旅費
鑑於聯邦最高法院可能推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），舊金山愈來愈多公司承諾透過為員工支付旅費來支持員工的墮胎權利。尤其是科技業雇主，他們讉責這項可能的裁決將顛覆近50年來聯邦對墮胎權的保護。
牛仔褲製造商Levi Strauss & Co. 3日表示，保護墮胎權是「商業需要」，他們早已實施為所在的州內沒有某些醫療服務、不得不前往他州尋求醫療服務的員工支付旅費的措施，包括墮胎在內。
李維牛仔褲說：「我們知道這不是我們可以輕易談論的話題。但是，女性占我們全球勞動力的58%，近年來，許多員工向領導層提出憂慮，認為所有生殖保健政策有倒退的跡象。」
數據儲存公司Box 4日表示，他們會繼續為員工提供墮胎帶薪病假，並為她們支付墮胎費用。Box說：「最高法院可能的裁決為侵犯人權打開了大門，違背了我們創造安全、公平、包容職場的核心價值觀。」
科技公司Figma執行長費爾德（Dylan Field）3日告訴員工，萬一「羅訴韋德案」被推翻，他們會提供員工遷居援助。費爾德在Slack上說：「沒有人應該被迫生孩子，沒有任何孩子應該在不歡迎他們的家庭中成長。」
上個月，商業評鑑公司Yelp表示，他們會為因為墮胎必須遠行的員工支付旅費。Yelp在德州有約200名員工，他們上周呼籲國會通過墮胎權保護法，並呼籲其他企業支持墮胎。
網路叫車服務公司Uber和Lyft去年表示，他們願意為被德州法律起訴的司機支付法律費用。蘋果也承諾為員工支付墮胎旅費。
包括Yelp、Lyft、Box、Twilio、Zendesk、Asana、Stich Fix、Everlane、TheRealReal在內的舊金山公司，去年秋天簽署了一份反德州禁墮胎法案的聲明，稱德州這項法案「威脅到我們員工和客戶的健康、獨立性和經濟穩定性」。
Salesforce執行長班尼歐夫（Marc Benioff）去年9月也表示，如果員工想離開德州，公司會幫助他們。
臉書母公司Meta暫未對此事表態，但營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）已公開說：「如果最高法院草案成為法律，我們最基本的權利就會被剝奪。無論住在何處，每一名女性都有選擇何時成為母親的自由。」
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