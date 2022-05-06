員工墮胎 愈來愈多金山公司願支付旅費

舊金山包括李維牛仔褲在內的許多公司支持保障女性員工墮胎權，並願意為員工支付墮胎相關費用。（Getty Images）

鑑於聯邦最高法院可能推翻保障婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），舊金山 愈來愈多公司承諾透過為員工支付旅費來支持員工的墮胎權利。尤其是科技業雇主，他們讉責這項可能的裁決將顛覆近50年來聯邦對墮胎權的保護。

牛仔褲製造商Levi Strauss & Co. 3日表示，保護墮胎權是「商業需要」，他們早已實施為所在的州內沒有某些醫療服務、不得不前往他州尋求醫療服務的員工支付旅費的措施，包括墮胎在內。

李維牛仔褲說：「我們知道這不是我們可以輕易談論的話題。但是，女性占我們全球勞動力的58%，近年來，許多員工向領導層提出憂慮，認為所有生殖保健政策有倒退的跡象。」

數據儲存公司Box 4日表示，他們會繼續為員工提供墮胎帶薪病假，並為她們支付墮胎費用。Box說：「最高法院可能的裁決為侵犯人權打開了大門，違背了我們創造安全、公平、包容職場的核心價值觀。」

科技公司Figma執行長費爾德（Dylan Field）3日告訴員工，萬一「羅訴韋德案」被推翻，他們會提供員工遷居援助。費爾德在Slack上說：「沒有人應該被迫生孩子，沒有任何孩子應該在不歡迎他們的家庭中成長。」

上個月，商業評鑑公司Yelp表示，他們會為因為墮胎必須遠行的員工支付旅費。Yelp在德州 有約200名員工，他們上周呼籲國會通過墮胎權保護法，並呼籲其他企業支持墮胎。

網路叫車服務公司Uber和Lyft去年表示，他們願意為被德州法律起訴的司機支付法律費用。蘋果也承諾為員工支付墮胎旅費。

包括Yelp、Lyft、Box、Twilio、Zendesk、Asana、Stich Fix、Everlane、TheRealReal在內的舊金山公司，去年秋天簽署了一份反德州禁墮胎法案的聲明，稱德州這項法案「威脅到我們員工和客戶的健康、獨立性和經濟穩定性」。

Salesforce執行長班尼歐夫（Marc Benioff）去年9月也表示，如果員工想離開德州，公司會幫助他們。

臉書母公司Meta暫未對此事表態，但營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）已公開說：「如果最高法院草案成為法律，我們最基本的權利就會被剝奪。無論住在何處，每一名女性都有選擇何時成為母親的自由。」