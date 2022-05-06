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供餐飲、聯誼 安老自助處康樂中心啟用

記者王子涵／舊金山報導
日內瓦康樂中心為當地社區老人提供營養午餐和晚餐。（記者王子涵／攝影）
日內瓦康樂中心為當地社區老人提供營養午餐和晚餐。（記者王子涵／攝影）

安老自助處日內瓦康樂中心（Geneva Community Center）5日在舊金山使命區舉行開業典禮，超過一百多名社區老人、社區領袖等都前來祝賀。作為舊金山亞太裔人口最密集的區域，第11區居住著很多需要幫助的老年人，新的康樂中心將致力於建立一個健康融洽的社區，為長者及有需要的人士提供營養餐飲和社區豐富的聯誼服務。

日內瓦康樂中心位於使命街（Mission Street）5050號C座，開放時間為星期一至星期五上午9時至下午5時。期間會供應專為老年人設計的營養午餐和晚餐。中心在4月已開始試營運，每天為70多位社區成員服務。

安世輝所代表的的第11區，是舊金山亞太裔人口最密集的區域，甚至超過了華埠所在的第...
安世輝所代表的的第11區，是舊金山亞太裔人口最密集的區域，甚至超過了華埠所在的第三區。（記者王子涵／攝影）

市議員安世輝（Ahsha Safai）表示，第11區近56%的人口都來自亞太裔社區，並且這裡居住著很多年長者和殘疾人士。「食品安全、文化語言隔離，社會活動都是居住在這裡的人們急切需要的。」安世輝說，「我很高興安老自助處的康樂中心能夠擴展到11區來，為這裡的人們提供營養用餐計畫，提供具有亞洲風味的熱餐。豐富的聯誼活動，以及文化相關的服務，這都有助於建立一個更健全和諧的社區。」

安世輝表示，食品安全、文化語言隔離，社會活動都是居住在這裡的人們急切需要的。（記...
安世輝表示，食品安全、文化語言隔離，社會活動都是居住在這裡的人們急切需要的。（記者王子涵／攝影）

舊金山傷殘人士及長者服務部執行主任迪爾曼（Kelly Dearman）表示，使命區是舊金山人口增長最快的區域之一，我們很高興可以和安老自助處合作，在第11區設立這個全新的服務據點，以確保長者和殘障人士能夠獨立健康地生活。」

安老自助處營養部及康樂中心主任譚兆東說：「這是安老自助處第14間康樂中心，很榮幸可以成為第11區的一份子。」他表示，除了提供新鮮的營養熱餐，安老自助處還會舉辦現場及線上的社交活動和教育講座。

他說：「這個嶄新項目是有意義並且震撼人心，因為大部分籌備工作是在疫情期間進行，此項目的開展依靠舊金山傷殘人士及長者服務部的資助，也想借此機會感谢華美醫師協會、美亞醫療集團和衆多社區夥伴一直鼎力支持。」

舊金山 疫情 教育

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