照顧小型企業、簡化申請程序 金山設「許可證中心」

舊金山特設小企業許可證中心，簡化申請許可，滿足企業主對各種項目許可需求，例如開新店面或住房建造的申請。 （記者李怡／攝影）

為滿足商戶發展需求，舊金山 市長布里德5日宣布，作為慶祝小型企業周的一部分，將簡化舊金山市小型企業的申請許可程序，特設許可證中心，以改善對小企業的服務。許可證中心位於南Van Ness大道49號。中心內有多個城市機構，以滿足企業主對各種項目的許可需求，例如開新店面或住房建造的申請。

布里德表示，「在許可證中心的工作團隊，致力於幫助小企業應對具有挑戰性的許可流程，中心不僅提供全面的支持，還提供實時解決方案，以使得舊金山成為經營小企業的最佳城市。」

許可證中心小企業辦公室聘請小型企業許可證專家，在周一至周五上午9時至中午，下午1時至下午5時在許可證中心提供服務。也可以通過電子郵件[email protected]或電話(415)554-6134聯繫小企業辦公室。

建築檢查部(DBI)還專門成立了檢查員團隊，幫助可能在開店前遇到問題的小企業們更有效地解決問題，以讓企業更快地開門營業。

布里德還宣布改進H提案，以簡化和改建對小企業許可申請的審查和跟蹤流程。此項提案於2020年由選民通過，以允許更多企業在30天內獲得許可批准。這些改進包括建築檢查部和規畫部等機構合作，通過專職人員支持小型企業，加速審查項目等。

舊金山市小企業辦公室執行主任湯凱蒂說：「在簽署租約或提取許可證之前，鼓勵小企業企業家與我們的小企業許可證專家聯繫，以便幫助他們更順利的實現目標。我們在這裡為每家企業製定獨特的申請路線圖。」

許可證中心提供服務之際，舊金山在2日至6日慶祝第18屆小企業周，並舉辦一系列紀念和支持小企業主的活動，為小企業主的每個階段提供有意義的資源和信息。