矽谷地標山景城NASA「機庫一號」 翻新重建

矽谷地標山景城NASA「機庫一號」(Hangar One)翻新工程5月正式展開。圖為機庫一號外觀檔案照。(美聯社)

由Google 「行星創投」(Planetary Ventures)部門領導項目的矽谷地標，位於聯邦航太總署艾姆斯研究中心(NASA Ames Research Center)與莫菲特聯邦機場 (Moffett Federal Airfield)，山景城NASA「機庫一號」(Hangar One)翻新工程於本月正式啟動。據了解，將可用於太空、航太與科技研究。

截至目前為止，Google拒絕透露如何使用這座擁有90年歷史的建築。其過去是巨型「梅肯飛艇」(USS Macon airship)的停靠地點，後來又安置其他飛機。NASA也不願透露細節。

根據聯邦眾議員艾許(U.S. Rep. Anna Eshoo)發布消息，在多年的有毒物質清理與環境整治之後，全面翻新工作5日正式展開。她表示，很高興「機庫一號」的整修工作終於在開始，社區多年來致力恢復這個南灣與矽谷歷史地標。

Google於2015年與NASA簽訂一項價值16億元、為期60年的租約，正式接管佔地1000畝的莫菲特機場，並計畫將三個飛艇機庫重新整修，作為開發機器人、漫遊車、無人跡、網路高空氣球(internet-carrying balloons)與其他先進科技。「行星創投」部門將擔當計畫主要責任。

NASA艾姆士研究中心文化資源管理與保存計畫與莫菲特聯邦機場經理依坎(Jonathan Ikan)曾於2020年發信透露，Google創投部門可能在機庫一號進行有關航太、漫遊車與機器人及其他新興技術相關的測試和研發。

艾許指出，機庫一號最初是在經濟大蕭條時期建造，緊鄰NASA艾姆士研究中心，是二戰期間的訓練場與飛機庫。這個標誌性建築也是美國最大獨立建築之一。美國海軍於1933年完成機庫一號，作為美國梅肯飛艇停靠地，但飛艇於暴風雨中受損並消失在大蘇爾海岸(Big Sur coast)。莫菲特機場則於1950年成為西海岸最大的海軍航空運輸基地。

1980年代，聯邦環保署將該地點列入已知會釋放有害物質、汙染物的國家優先名單地點。2003年發現有毒物質自覆蓋機庫的面板滲出。2011年，海軍花了四個月時間拆除結構外部面板，讓NASA艾姆士中心負責進行結構整修。

機庫一號底層總面積為8畝、高200英尺，足以容納多個足球場。山景城「拯救機庫一號(Save Hangar One)組織創辦人西格爾(Lenny Siegel)表示，機庫一號這座世界上最大獨立建築之一的歷史地標，串聯過去、現在與未來的尖端科技。