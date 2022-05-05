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骨折、戳眼衝突不斷 灰熊「打傷」勇士 教頭批動作骯髒

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞本場拿到27分。（檔案圖，記者劉先進／攝影）
柯瑞本場拿到27分。（檔案圖，記者劉先進／攝影）

金州勇士3日晚以101比106不敵孟菲斯灰熊，西區半決賽大比分被扳成1比1，下兩場將移師舊金山。比賽打得火花四濺，開場不到3分鐘，勇士佩頓（Gary Payton）接到格林傳球快攻準備上籃，灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）從背後試圖干擾，打到佩頓頭部，後者倒地，抓住左手肘痛苦喊叫。布魯克斯被吹惡意犯規、驅逐出場。勇士表示，佩頓手肘骨折。截至4日發稿時，MRI核磁共振結果還未透露。

佩頓受傷不到1分鐘，格林爭搶球權時，被對手戳到眼睛，倒在地上，回到更衣室，直到右眼縫針後才在下半場回歸。教頭柯爾直言，這並非打得強硬，布魯克斯動作很髒，「聯盟有個規矩，你永遠不能將球員的生涯置於危險中，在半空中打中人的頭部，將人放倒，造成骨折，這是壞規矩。」NBA將在這幾天決定，是否對布魯克斯做出進一步的禁賽處罰。

比賽中，灰熊防守球星莫蘭特（Ja Morant），還是老策略，給三分投射，內線扎堆，防止突破。而灰熊改變防守策略，不再簡單包夾柯瑞，避免勇士簡單轉移，輕易得分。柯瑞若擋拆，灰熊快速換防。因為首發佩頓和格林傷退，勇士擺出柯瑞、湯普森、維金斯、普爾和魯尼的陣容。對於外圍射手，灰熊堅決封鎖，不給三分機會。勇士全場三分38中7，命中率僅僅18.4%，這是勇士在季後賽出手20個三分時，隊史最差命中率。

湯普森三分12中2得到12分，柯瑞三分11中3，但因為對手鎖外線，柯瑞不斷得到突破和中投機會，兩分球14中8，依然砍下27分8助攻。而維金斯利用體型和彈跳優勢，不斷殺入內線，在三分7中1的情況下，依靠9中5的兩分，入賬16分，還搶到9個籃板。

由於失去外圍最好的防守者佩頓，莫蘭特予取予求，全場31中15，全場砍下47分8籃板8助攻。末節就有18分，甚至在關鍵時刻屢次得分或助攻，率灰熊取勝。

賽後的記者會，幾乎都圍繞灰熊的惡意犯規。柯爾生氣的開噴，認為布魯克斯的犯規並非打得有對抗性，而是骯髒的動作。「我不知道他是否故意犯規，但打得很髒。季後賽中，都非常有對抗，每個人都會努力拚搏競爭，為一切而戰。但在這個聯盟，有一個球員遵循的規矩。永遠不能把其他球員的生涯置於危險中。在半空中放倒人，打中別人頭部，最終造成骨折。布魯克斯破壞了規矩。」

柯爾還回憶起佩頓過往職業生涯。他說，在過去六年中，佩頓在聯盟努力打拚，（輾轉多支隊伍，且在發展聯盟打球），今年終於找到一個家，季後賽應該是他一生中最重要的時刻。但布魯克斯卻過來犯規，打了他一悶棍，（導致他手肘骨折），違反準則。

柯瑞也說，裁判做出了正確的吹罰，但依然為佩頓難過，「季後賽是他散發耀眼光芒的事件，但他卻被擊倒了。佩頓是個硬漢，當你看到他這麼痛苦，就知道傷病並非輕而易舉的事情。」

對於向球迷豎中指的蔑視動作，格林表示，如果在搶球的時候，被對方球員的肘部捅到眼睛還在流血，自己有可能腦震盪。球迷居然發出噓聲，就應該被豎中指。「如果球迷令人討厭，我也可以讓人厭惡。我猜想，球迷這時歡呼，是因為他們知道我會被罰款。我接受罰款，一年掙2500萬，這點罰款還好。」

格林表示，如果在搶球的時候，被對方球員的肘部捅到眼睛還在流血，自己有可能腦震盪。...
格林表示，如果在搶球的時候，被對方球員的肘部捅到眼睛還在流血，自己有可能腦震盪。球迷居然發出噓聲，就應該被豎中指。（檔案圖，記者劉先進／攝影）
金州勇士3日晚以101比106不敵孟菲斯灰熊，西區半決賽大比分被扳成1比1。圖為...
金州勇士3日晚以101比106不敵孟菲斯灰熊，西區半決賽大比分被扳成1比1。圖為比賽場面。（美聯社）
金州勇士3日晚以101比106不敵孟菲斯灰熊，西區半決賽大比分被扳成1比1。圖為...
金州勇士3日晚以101比106不敵孟菲斯灰熊，西區半決賽大比分被扳成1比1。圖為比賽場面。（美聯社）
金州勇士3日晚以101比106不敵孟菲斯灰熊，西區半決賽大比分被扳成1比1。圖為...
金州勇士3日晚以101比106不敵孟菲斯灰熊，西區半決賽大比分被扳成1比1。圖為比賽場面。（美聯社）

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