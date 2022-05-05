加州助學計畫申請 清寒生社區服務 可領1萬獎學金

包括舊金山州大、聖荷西州大、東灣州大等校的官員與加州服務長佛萊德一起，鼓勵學生申請College Corps助學計畫。（記者王子涵／攝影）

州長辦公室屬下的加州 服務長佛萊德（Josh Fryday）4日來到舊金山 州立大學（San Francisco State University），與四所當地大學官員一道，鼓勵學生申請「CaliforniansForAll College Corps」計畫。這是加州一項幫助低收入 大學生準時畢業、減少學貸債務、服務地方社區的助學計畫。

該計畫共有48所院校參與，可為最多6500名低收入大學生提供在K-12教育、氣候變化和食品安全方面的社區服務機會。完成一年的服務後，學生可獲該計畫提供的1萬元助學金。這項計畫4月1日起已開放申請。

佛萊德表示，學生可以透過這項服務計畫賺取大學學費。「1萬元對於需要幫助的學生來說，是十分重要也是有意義的。他們亦或選擇申請助學貸款，背負債務，或是通過College Corps項目為社區服務工作，賺取學費。」佛萊德說，「我希望學生們可以追逐夢想，而非被債務所困。」

他表示，這是一個三方都獲益的結果。學生可以通過項目所提供的工作機會培養專業技能，建立職業的人脈。社區也可以在氣候變化、基礎教育和食品安全方面得到學生的幫助。最後，整個社會都會因此收益，新一代背景截然不同的加州人可以共同解決社會問題。

舊金山州立大學校長馬奧尼（Lynn Mahoney）表示，學校附近的Stonetown商場裡，有很多正在工作的本校學生，他們都在為達到獎學金的要求而努力服務當地社區。

東灣州大（California State University, East Bay Provost）教務長格利爾（Kimberly Greer）表示，那些參與社區服務的學生，還會將他們學到的經驗和知識帶回課堂，帶給那些沒有參與工作的學生，並最終讓所有學生收益。「我同意佛萊德服務長所說的，這是對學生、社區和社會都有好處的項目。」格利爾說。

就讀於聖荷西州大（San Jose State University）應用數學專業的馬丁內斯（Fernando Martinez）十分感謝College Corps計畫給自己生活帶來的改變。他從家鄉堪薩斯來到聖荷西求學，希望有更多的機會接觸新學校和新社區，而助學計畫同時滿足了他的兩個期望，並且給予他經濟上的支持。

馬丁內斯表示，他有機會幫助到灣區當地的低收入地區的孩子，幫助他們了解基礎的電腦常識和矽谷科技產業。他說：「這讓我想起我自己的童年，因為經濟緊張，沒有太多機會接觸電腦和科技，幫助這些孩子讓我感到十分開心。」