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大法官若翻案 墮胎診所恐高度集中加州

編譯組／綜合4日電
若墮胎權被推翻，加州未來可能擁有美國三成的墮胎診所。圖為維權人士3日在舊金山針對「羅訴韋德案」發起抗議行動。（美聯社）
若墮胎權被推翻，加州未來可能擁有美國三成的墮胎診所。圖為維權人士3日在舊金山針對「羅訴韋德案」發起抗議行動。（美聯社）

舊金山紀事報（Chronicle）報導，萬一正如最近洩漏的聯邦最高法院草案所說，要在今年夏天推翻「羅訴韋德案」（Roe V. Wade）判決，這可能意味著，隨著美國各地墮胎診所的關閉，人口僅占美國12%的加州，未來可能擁有美國30%的墮胎診所。

紀事報查詢了2021年美國近800家提供墮胎服務診所的數據，這些數據是由舊金山加大「生殖健康新標準」計畫（Advancing New Standards in Reproductive Health，簡稱ANSIRH）所收集的。

根據墮胎權維權組織古特馬赫研究院（Guttmacher Institute）的說法，如果最高法院推翻「羅訴韋德案」，美國有26州極可能通過禁止墮胎法律。如果這26州所有的墮胎診所都關閉，美國的墮胎診所總數會減少26%，也就是從790家減少為588家。

在這個情況下，如果加州現有的168家墮胎診所維持營業，加州墮胎診所總數在美國所占的比率，將從現在的21%提高為29%。

不過，加州最近發起的維權行動顯示，加州墮胎診所總數在美國所占的比率，很快就會高於舊金山加大估計的比例，因為在最高法院預定6月做出最終裁決之際，加州立法議員已著手提出一系統擴大外州居民前來加州墮胎的法案，包括允許執業護士在沒有醫師監督下提供早期墮胎服務、成立2000萬元基金援助尋求墮胎的病人、保護到外州為病人墮胎的加州醫師等。此外，加州一些墮胎診所也開始在交通中心附近成立新診所。

然而，就算加州努力提高墮胎服務，需求可能仍遠大於供應。根據古特馬赫研究院提出的數據，如果「羅訴韋德案」被推翻，前來加州墮胎的15歲到49歲女性人數，將從現在的4萬6000人激增為140萬人，增幅為3000%，絕大部分來自亞利桑納州。

紀事報指出，即使最高法院推翻「羅訴韋德案」，並不代表所有美國人都不能再墮胎，但受限制最嚴重的會是低收入人口，尤其是非裔女性。

米德柏利學院（Middlebury College）經濟研究員麥爾斯（Caitlin Myers）2021年所做的研究發現，當人們必須旅行超過100哩才有辦法墮胎時，整體墮胎率會下降20%。聯邦疾病防治中心（CDC）的數據顯示，受影響最大的是非裔女性，因為她們的墮胎率是美國所有族裔中最高的。

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