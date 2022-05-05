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金山學區薪資系統崩潰 有教師上月沒領到薪水

編譯組／灣區4日電
舊金山學區薪資系統崩潰，數個月來，教師薪資支付情況混亂。(美聯社)
舊金山學區薪資系統崩潰，數個月來，教師薪資支付情況混亂。(美聯社)

舊金山學區薪資系統崩潰，教師薪資支領情況混亂；舊金山Monroe小學二年級教師多明格斯(Yuri Dominguez)未領到4月份薪資，付不出房租，校長鮑許(Thor Boucher)自掏腰包借4000元給她。多明格斯是學區今年1月份更換至新線上系統、導致薪資系統崩潰的數百名受害教師之一。

四個多月來，舊金山聯合學區教職人員面臨薪資發放難以計數的錯誤，儘管學區承諾解決問題，但薪資紊亂仍持續。

於此同時，學區致力於解決重大過渡時期，包括在成功罷免學區委員後，重新任命新學委、尋找更換退休校長，以及因入學人數減少而失去數千名學生的巨額預算短缺；學委會表示，期望能於過去兩年的爭議與混亂中重新獲得社區信任，但是薪資亂象卻加劇緊張情況。

教職員薪資問題，包括學區僅支付正確薪資的一半，或是像多明格斯的狀況：有一個月工作沒有拿到薪資；鮑許指出，工作未獲得報酬，讓人感到沮喪，而當沒人承認這點時，挫折更加深；「這周打電話到學區，卻是錄音。在大家最沮喪時刻，沒人有同情心直接伸出援手。」

有數十名教師4日在學區辦公室集會，排隊輪流與薪資職員會面，試圖解決問題；學區官員表示，將加強薪資部門人員配置，以確保問題獲得迅速解決。

今年1月初，學區推出「EMPowerSF」薪資系統，支付1400萬元給供應商開發系統；在最初11周，教職員提交9100件通知，以解決系統相關錯誤或問題。副學區總監布萊絲(Gentle Blythe)表示，許多問題都與職位變動或離職有關，需要多個跨部門採取行動解決。她說，學區對員工在系統過渡期間面臨的許多無法預知挑戰深表歉意，學區每一位職員都將獲得欠款。

舊金山聯合學區官員與工會領袖3月17日宣布協議，承諾若員工遵循適當程序處理薪資，學區將在3天內解決薪資問題，否則將支付餘額利息。然而，在某些情況下，薪資問題並未獲得及時解決。教師工會表示，混亂情況導致教師流失。

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