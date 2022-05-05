賴聲川英文歌劇「紅樓夢」 金山6月上演

賴聲川將在在舊金山歌劇院 推出英文紅樓夢。（主辦單位提供）

被BBC譽為「現今最頂尖的中文劇作家」、亞洲周刊讚為「亞洲劇場導演 之翹楚」的頼聲川，目前正在灣區 準備英文歌劇 「紅樓夢」的執導工作。該部紅樓夢預定6月中在舊金山歌劇院開始演出，中華聯誼會也將邀請頼聲川舉辦講座，於5月28日邀請頼聲川導演和灣區戲劇愛好者分享心路歷程。

賴聲川出生於華府，後來曾回到台灣受教育，再到美國讀書，成長於美國與台灣的雙語環境中。在美國柏克萊加大獲得戲劇博士學位後，於80年代在台灣開始了職業生涯，當時正值戒嚴時期，幾乎沒有任何的戲劇活動。他選擇不照搬西方作品，而是用集體即興創作作為工具，與學生和演員一起創作劇本，也開創了一種全新的戲劇形式，呈現當時社會出現的各種新問題。早期賴聲川作品都是在台北的表演工作坊完成。

賴聲川至今一共創作40餘部戲劇作品，影響遍及華語世界，其中包括「那一夜，我們說相聲」、「暗戀桃花源」、「寶島一村」等，以及被媒體稱為可能是有史以來最偉大的中文戲劇的八小時巨著「如夢之夢」。另外，美國戲劇家羅伯特布魯斯丁在已出版的3卷12部「賴聲川英文劇本集」的前言中，評價賴聲川是當代亞洲，也可能是有史以來重要的劇作家。

賴聲川曾兩次獲得台灣國家藝術獎和其他眾多獎項，其中包括2019年在錫比烏國際戲劇節（Sibiu International Theatre Festival）上獲得了星光大道上的一顆星。同時他也因「暗戀桃花源」（1992）電影導演奬、飽受好評的歌劇紅樓夢（2016年舊金山歌劇院）得歌劇導演獎、因台北聽障奧運會開幕式（2009）得大型活動導演獎。

賴聲川的歌劇紅樓夢是將經典名著紅樓夢以英文歌劇方式介紹給西方世界，希望促進中西文化交流。這部歌劇由頼聲川導演、作曲家盛宗亮作曲，黃哲倫編劇，以及曾以李安執導的臥虎藏龍中獲奧斯卡最佳藝術指導獎的葉錦添擔任舞台設計。英文歌劇紅樓夢曾於2016年首度在舊金山歌劇院演出，當時吸引3000多名觀眾前往，這次再度應邀公演，預計於6月14日開始共七場。

本次座談會的主辦單位中華聯誼會成立於1966年，創會發起人多達136位，包括陶鵬飛、李抱忱、趙元任及陳省身等，是美國新僑歷史最悠久的社團之一。中華聯誼會在當時老僑社團林立中獨樹一格，會員中還有李國鼎、卜少夫、劉紹唐及畫壇大師張大千等，由張大千親自書寫的「中華聯誼會」墨寶一直沿用至今。

中華聯誼會理事長張靜如透露，講座由中華聯誼會主辦，灣區華藝劇社及蔣勳之友社協辦，並由展望未來基金會贊助。題目：賴聲川與你共度一個談夢的下午—從話劇到歌劇紅樓。地點：南灣華僑文教中心（100 S Milpitas Blvd.,CA 95035)。時間：5月28日下午2時起取票。2時50分開始座談。座談會會場採取人數限制，憑票入場以保持適當距離。報名可洽副理事長/秘書長蔡秀美(650)269-8880或(650)322-6338。票價：20元，支票請寫CCA (Chinese Culture Association)。地址：CCA, PO Box 683, Los Altos, CA, 94023。