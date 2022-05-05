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桌球教父莊智淵抵灣區 出戰職業大聯盟系列賽

記者李榮／灣區報導
桌球教父莊智淵抵灣區，參加世界桌球職業大聯盟系列賽。（記者李榮／攝影）
桌球教父莊智淵抵灣區，參加世界桌球職業大聯盟系列賽。（記者李榮／攝影）

來自台灣代表中華台北的桌球(乒乓球)名將莊智淵、陳思羽及鄭怡靜等多位選手，剛抵達佛利蒙，準備參加世界桌球職業大聯盟系列賽（WTT Feeder）。這次是世界桌球職業大聯盟系列賽首次在美國舉辦賽事，也是莊智淵、陳思羽、鄭怡靜等選手第一次到灣區比賽。包括駐舊金山經文處長賴銘琪、南灣僑教中心主任莊雅淑，以及多位僑領等人都在聞訊後前往打氣，預祝選手們比賽順利。

這次的比賽包括有台灣桌球教父之稱的莊智淵，奧運銅牌、世錦賽銀牌及世界杯銀牌鄭怡靜、世界排名座高第三的陳思羽等，共超過20位奧運選手、來自20多個國家代表隊參加。中國大陸的選手則因為新冠肺炎疫情關係沒有前來。主辦單位介紹，世界桌球職業大聯盟由國際乒聯在2019年成立，被認為是桌球職業化改革的里程碑。

出身於桌球世家的莊智淵表示，雖然過去也曾來美國，但這次還是第一次來舊金山灣區比賽。從4月30日落地以後，目前還在調時差，希望盡快適應。他表示，雖然隨的年齡增長在訓練上會比較吃力，但是做好自己最重要，碰到比賽就是全力以赴。

父母都是桌球運動員，莊智淵也已經是父親，談到是否會引領小孩走桌球運動的路？他表示，如果孩子喜歡桌球當然會很歡迎，但最重要的還是看小孩的意願，真有興趣再開始鼓勵與引導，「不會強迫，真的喜歡再看可以走多遠。」

另一位選手陳思羽則表示，雖然近來排名竄高，但是排名經常在變動，還是要以平常心面對，認真打好每一場比賽最重要。特別是每次比賽之前的壓力都很大，除了需要調整狀態以外，也要針對對手做功課，時時備戰展現出最好的一面。鄭怡靜也指出，能夠來比賽非常開心，目前狀態不錯，希望能打出好成績。

美國新冠疫情已逐漸正常化，社會與病毒共存。剛從台灣來的選手們表示，新冠病毒與疫情多少是心理上的負擔，畢竟萬一陽性就無法比賽，像是前幾天稍微有點頭痛就馬上去做快篩確認。不過，相信等到上場之後，就不會注意到這些，因為只有全力求勝才是在賽場上唯一的目標。

主辦場地Table Tennis America（TTA）經營者沈海龍指出，這次的比賽第一次在加州舉辦，也是首次在美國舉行，非常榮幸能獲得承辦的機會。他表示，TTA是世界級的訓練設施，當前美國男子排名第一的寇磊，以及美國女子排名第一的張安，都是以該場地為主場。事實上，身為專業運動員的沈海龍，過去也是知名華裔桌球名將邢延華（Ariel Hsing）的私人教練。

教練鄭佳奇過去曾代表美國隊參加2016里約奧運。她表示，自己與灣區很有淵源，早期在灣區讀書，後來在在Google擔任桌球教練，再到台灣訓練選手。她認為選手的狀況不錯，有機會表現。

長期在社區支持運動員的台僑Tracy表示，運動員最需要的就是支持，這些來自台灣的選手排行都很好，應該拋磚引玉，希望有更多善心人士加入培養、贊助許手的行列。

經文處長與多位僑領得知莊智淵等人到灣區比賽後，也前往打氣。（經文處提供）
經文處長與多位僑領得知莊智淵等人到灣區比賽後，也前往打氣。（經文處提供）

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