薩繆爾恐離隊 舊金山49人管理層：續溝通

薩繆爾2019年被舊金山49人第二輪36順位選中。（推特截圖）

若薩繆爾（Deebo Samuel）離隊已成定局，舊金山 49人本應在選秀日前後有所動作。但是截至目前，依舊沒有交易的信息傳出。通過主教練沙納漢（Kyle Shanahan）以及總經理林奇（John Lynch）接受採訪時的回答也可以揣測，球隊管理層仍在嘗試修復與薩繆爾的關係。

49人主教練沙納漢近日表示，希望當這件事情塵埃落定時，可以給球隊爭取到最好的結果，薩繆爾也能夠做出有利於自己最好的選擇。希望雙方可以達成一致，這是他們一直所追求的，但他們目前明白，距離那個結果還有距離。

在薩繆爾突然宣佈要離隊之前，49人管理層都對續約薩繆爾十分的自信。林奇曾表示，無法想像將這位進攻端明星交易離隊時候的場景。林奇也透露，在近日已經接觸了薩繆爾。

沙納漢說：「很多因素影響到這件事，我們都會與薩繆爾一起討論，我們已經這麼做了，而且我們會繼續和他溝通。我很想和大家分享一切，這樣人們也能了解到更多，但這對於球隊、薩繆爾本人都是不合適的。我們希望可以盡快解決這個問題，到那一天我們會解釋這一切的。」

ESPN專欄記者瓦格納（Nick Wagoner）認為，薩繆爾續約合同以及合同保障條款是解決整件事情的核心。薩繆爾已經進入新秀合同的最後一年，他在2022年球隊工資配額只有500萬元。

儘管薩繆爾本人表示，這與金錢無關，他只是不喜歡球隊在進攻端使用他的方式。但是瓦格納認為，分歧總是會回到錢的問題上。薩繆爾上賽季在跑鋒和外接手兩個位置上分身乏術，不過球隊也會在未來開出大合同支付他優異的表現，並希望薩繆爾可以保持2021賽季全明星級別的表現。

薩繆爾在兩個重要進攻位置上的出色表現，在聯盟中也是絕無僅有，所以在設計他的合同時，很難找到參照物，而他要求比同位置球員更高的薪資也是合情合理的。薩繆爾在上賽季平均每場會被撞擊約八次，是NFL 聯盟外接手位置上最多的球員，這是因為他有時不得不在比賽關鍵時刻，承擔跑鋒的角色衝球。

林奇說：「我們會專注於球隊自己的情況，我們相信我們會找到辦法解決。」

沙納漢說：「我們盡量不以過激的情緒看待這件事，試圖保持耐心。人們常常在非常在意的事情上，表現得情緒十分高漲。首先，我們要做出對球隊最有利的事情，其次通過努力，希望可以達成雙贏的結果。」