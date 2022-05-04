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全美亞裔總商會圓桌會議 聆聽地方建言

記者李榮／灣區報導
董繼玲（左起）到中加州拜會亞裔社區，莫德斯度市長史瓦蘭也到場致意。（董繼玲提供）
董繼玲（左起）到中加州拜會亞裔社區，莫德斯度市長史瓦蘭也到場致意。（董繼玲提供）

全美亞裔總商會是非營利組織，代表來自全美各州數量龐大的亞裔美國人，以及太平洋島民（AAPI）所經營的企業；並且代表全美各州亞裔和太平洋商家的商業利益，共同推動亞裔企業的經貿發展、倡議制定促進美國經濟增長的公共政策，為亞太裔創造商機及良好的就業機會。

全美亞裔總商會日前在中加州莫德斯度（Modesto）會議中心舉行圓桌會議，由全美亞裔總商會會長董繼玲，以及斯郡華人聯誼會會長劉惠吟合辦。當日會議由董繼玲主持，聽取少數族裔企業家及亞裔商家心聲，會議中許多小商家店主發言，表達店家營運所遇到的困難，也希望政府能夠對打造更好的商業環境，進一步促進商業發展與繁榮。

董繼玲表示，亞裔在美國是重要的組成分子，無論在科技業、餐飲業、旅館業或者地產與金融服務業都有許多亞裔投入，大家在各行各業堅守崗位，也是美國經濟成功不可或缺的一環，她會聽取少數族裔企業家及亞裔商家心聲，將亞裔社區的意見帶回華府的白宮、國會及聯邦政府，促使政府能制定更好的政策，幫助亞太裔商業社區。

她表示，每一行業都面臨不同的挑戰，各自也都有不同的建言，非常感謝大家的參與，也希望亞裔能夠更積極發聲。

當日參加圓桌會議包括多位亞裔商會的代表，以及莫德斯度市長史瓦蘭（Sue Zwahlen）、該市市府經理、警察局長及多位官員。史瓦蘭當場回覆一些商家提出的問題，她也感謝全美亞裔總商會給予該市亞裔商家業主提供實用訊息，協助地方發展，在該地經營小商業多年的陳宗義，則感謝董繼玲遠從華府飛抵中加州，與社區交換意見。

亞裔 加州 華府

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