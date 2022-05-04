亞裔民選官員座談會 116人共聚交流

多位亞裔名選官員都參與當日論壇。（李建提供）

為促進社區對亞裔 民選官員的了解，「亞裔聯盟」（API Coalition）與「Civic Leadership USA，CL USA」（美國公民領導力）舉辦民選官員座談會，包括加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州檢察長邦塔（ Rob Bonta）、加州眾議員卡拉（Ash Kalra）、李天明、羅達倫，以及西雅圖 市長哈萊爾（Bruce Harrell）等116位亞裔民選官員共聚一堂。

活動由長期投入社區活動的創投龔行憲、朱偉人，以及Ken Fong等人贊助。主辦單位介紹，這次與會的民選官員除了西雅圖市長，其餘參與者都來自灣區的五個縣，包括聖他克拉拉、阿拉米達、舊金山、聖馬刁、康曲科士達（Contra Costa）等。

當日會議主席為李建（Andy Li）是康曲科士達社區大學校董主席、API 聯盟主席和加州亞太裔受託人，和管理人 (APITA) 核心小組的秘書，同時也擔任社區學院協會的獎勵委員會、社區大學國家一級的受託人 (ACCT)。李建指出，開場儀式結束後，官員們分別到各自縣所在房間，與縣內其他當選官員分組交流，「每個房間的官員們都自發地圍坐成一圈，用行動體現大會的宗旨：平等交流；這樣相互包容與鼓勵的精神，在亞裔受迫害率飆升的時代更令人動容。」

李建表示，無論是台上演講還是私下交流，大家發現這次活動已經創造了歷史，卻又不僅僅想僅止於此，「許多民選官員都有一個共同點，那就是『一』。他們打破了固有規則，成為各自領域中的第一或者唯一亞裔當選官員。同時，他們希望自己不再是第一或者唯一，而是成為激勵更多亞裔參與社會服務的機會。」

他表示，許多亞裔民選官員過去或許會認為自己是在孤軍奮戰，但來到宴會後，等於找到志同道合的先驅者、同行者與傳承者，「當亞裔當選官員都聚在一起，便能凝成一股強大的力量，共克時艱；這些人為亞裔社區做出偉大卓越的貢獻，但他們的奉獻也不僅僅限於亞裔，而是對所有人，不論膚色、人種、性別、取向、貧富，這是最重要的。」