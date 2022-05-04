我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

亞裔民選官員座談會 116人共聚交流

記者李榮／紐華克報導
多位亞裔名選官員都參與當日論壇。（李建提供）
多位亞裔名選官員都參與當日論壇。（李建提供）

為促進社區對亞裔民選官員的了解，「亞裔聯盟」（API Coalition）與「Civic Leadership USA，CL USA」（美國公民領導力）舉辦民選官員座談會，包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州檢察長邦塔（ Rob Bonta）、加州眾議員卡拉（Ash Kalra）、李天明、羅達倫，以及西雅圖市長哈萊爾（Bruce Harrell）等116位亞裔民選官員共聚一堂。

活動由長期投入社區活動的創投龔行憲、朱偉人，以及Ken Fong等人贊助。主辦單位介紹，這次與會的民選官員除了西雅圖市長，其餘參與者都來自灣區的五個縣，包括聖他克拉拉、阿拉米達、舊金山、聖馬刁、康曲科士達（Contra Costa）等。

當日會議主席為李建（Andy Li）是康曲科士達社區大學校董主席、API 聯盟主席和加州亞太裔受託人，和管理人 (APITA) 核心小組的秘書，同時也擔任社區學院協會的獎勵委員會、社區大學國家一級的受託人 (ACCT)。李建指出，開場儀式結束後，官員們分別到各自縣所在房間，與縣內其他當選官員分組交流，「每個房間的官員們都自發地圍坐成一圈，用行動體現大會的宗旨：平等交流；這樣相互包容與鼓勵的精神，在亞裔受迫害率飆升的時代更令人動容。」

李建表示，無論是台上演講還是私下交流，大家發現這次活動已經創造了歷史，卻又不僅僅想僅止於此，「許多民選官員都有一個共同點，那就是『一』。他們打破了固有規則，成為各自領域中的第一或者唯一亞裔當選官員。同時，他們希望自己不再是第一或者唯一，而是成為激勵更多亞裔參與社會服務的機會。」

他表示，許多亞裔民選官員過去或許會認為自己是在孤軍奮戰，但來到宴會後，等於找到志同道合的先驅者、同行者與傳承者，「當亞裔當選官員都聚在一起，便能凝成一股強大的力量，共克時艱；這些人為亞裔社區做出偉大卓越的貢獻，但他們的奉獻也不僅僅限於亞裔，而是對所有人，不論膚色、人種、性別、取向、貧富，這是最重要的。」

包括卡拉（左起）、羅達倫、李天明等人也都參與當日活動。（李建提供）
包括卡拉（左起）、羅達倫、李天明等人也都參與當日活動。（李建提供）

亞裔 加州 西雅圖

上一則

協助更生人重返社會 金山地檢處提供數位培訓

下一則

由圖爾克談金山遊民問題

延伸閱讀

金山悼念2020加州槍擊受害者 布里德：致力管控槍枝

金山悼念2020加州槍擊受害者 布里德：致力管控槍枝
南加油價 短期不會低於5元

南加油價 短期不會低於5元

加州病例上周激增30% 衛生局：若嚴重 恐重頒口罩令

加州病例上周激增30% 衛生局：若嚴重 恐重頒口罩令
新一波感染潮？加州染疫一周激增30% 不排除重頒口罩令

新一波感染潮？加州染疫一周激增30% 不排除重頒口罩令
競選加州主計長 陳仁宜羅蘭岡造勢：守護財務

競選加州主計長 陳仁宜羅蘭岡造勢：守護財務

熱門新聞

月膳小廚從兩個爸爸自己做起，一路茁壯到現在公司內已有十多個工作人員，業績逐步成長。（記者江碩涵／攝影）

矽谷爸爸體恤太太坐月子 新創月子餐公司受到歡迎

2022-04-29 16:07
美國防疫逐漸鬆綁後，旅遊的人潮明顯變多。（記者李榮／攝影）

台灣防疫3+4上路 海歸維持10+7 矽谷僑胞有意見

2022-04-26 19:34
數據顯示，在新一波疫情中，舊金山富裕社區的新增病例率高於低收入社區。（美聯社）

病例再激增 這回恐嚴重打擊金山富裕社區

2022-05-03 13:06
規定放寬但病例膨脹，專家稱，民眾感染風險如何現在起需自己來權衡。（美聯社）

規定放寬確診激增 專家：感染風險自己負責

2022-04-28 02:18
紐森26日與Bryant小學一年級學生一起，將K2C項目的第1100萬元存入學生的儲蓄帳戶。（紐森辦公室提供）

今年7.1後出生加州居民 將獲最高1500元助學金

2022-04-27 15:06
專家表示，無症狀新冠感染者的免疫系統反應與有症狀者大致相同，但是否出現症狀取決於其他因素。（Getty Images）

染新冠無症狀 專家：與病毒量無關 打疫苗者傳播性較小

2022-04-29 15:32

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖

規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖
防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？