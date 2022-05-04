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前運輸部長、聖荷西市長峰田辭世 享年90歲

編譯組／美聯社3日電
前美國運輸部長、聖荷西市長峰田辭世，享年90歲。（美聯社）
前美國運輸部長、聖荷西市長峰田辭世，享年90歲。（美聯社）

打破亞裔任職美國政府高層的障礙、在九一一恐怖襲擊事件時擔任聯邦運輸部長的前聖荷西市長峰田（Norman Mineta）3日辭世，享年90歲。

峰田前幕僚長佛雷迪（John Flaherty）表示，峰田在親人的陪伴下，於馬里蘭州艾吉沃特（Edgewater）的家中安詳辭世。佛雷迪說：「他的死因是心臟病。他是優秀的公務員，也是我非常親密的朋友。」

峰田在其政治生涯早期，打破族裔障礙當選聖荷西市長。他後來成為美國第一位進入聯邦內閣的亞裔，在民主黨總統柯林頓（Bill Clinton）和共和黨總統小布希（George W. Bush）主政下任職，曾獲小布希授予國家最高平民榮譽「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。

小布希在聲明中說：「峰田是美國一則精彩的故事，講述一個人如何克服困難和偏見，在美國陸軍、國會、和兩位總統的內閣中任職。作為我的運輸部長，為了防止九一一事件後出現更多攻擊事件，他展現出卓越的領導能力。正如我在頒發總統自由勳章給他時所說，他終生為國家服務，為同胞樹立了領導力、忠於職守和個人品格的榜樣。」

峰田是移民之子，在二次世界大戰期間，他在集中營度過兩年的童年時光。峰田在家鄉聖荷西開啟他的政治生涯，當選聖荷西市長，之後加入柯林頓政府擔任商務部長，然後再跨黨派在布希內閣中任職。

峰田擔任布希的運輸部長時經歷了九一一事件，在第二架被劫持的客機撞上世貿中心大樓後，峰田下令聯邦航空局停飛超過4500架正在飛行的民用飛機，這是美國航空史上首例。

九一一事件後，峰田被委任恢復民眾對航空旅行的信心，負責監督倉促成立的運輸安全管理局（Transportation Security Administration，簡稱TSA），在一年內雇用數萬名機場安檢人員，在商業客機上安排航空警員並安裝高科技設備，對飛機旅客及行李進行炸彈檢查。

在任職運輸部長5年半後，峰田於2006年辭職，是美國有史以來任職最久的運輸部長。

峰田出生於1931年11月12日，在柏克萊加大取得商業管理學士學位，曾在南韓和日本擔任陸軍情報員。服務三年後，峰田回到聖荷西，經營父親創辦的峰田保險公司。

峰田1967年開始涉足政治，遞補聖荷西市議會一個空缺，之後獲選連任，然後在1971年獲選為聖荷西市長，成為美國主要大城市首位亞裔市長。聖荷西國際機場正是以峰田命名。

1974年，峰田首次當選聯邦國會議員，其後代表矽谷連任十屆。1995年，峰田辭去國會工作，加入洛克希德公司（Lockheed Martin Corp.）擔任資深副總裁。

五年後，柯林頓在任期最後幾個月時，任命峰田接替德利（William Daley）擔任商務部長。在布希上任後，峰田成為第一位直接從民主黨政府轉入共和黨政府任職的內閣官員，也是布希內閣中唯一的民主黨人。

聖荷西 小布希 九一一

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