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加州新里程 「再生能源」產量首次滿足需求量

編譯組／灣區2日電
加州上周末達到潔淨能源里程碑，太陽能與風能等再生能源所產生的電力，基本上幾乎與所需電力一樣多。圖為風能發電。(Getty Images)
加州上周末達到潔淨能源里程碑，太陽能與風能等再生能源所產生的電力，基本上幾乎與所需電力一樣多。圖為風能發電。(Getty Images)

加州上周末達到潔淨能源里程碑，太陽能與風能等再生能源所產生的電力，基本上幾乎與所需電力一樣多。明顯記錄發生於周六下午3時之前，當時太陽能發電量飆升，但是在下午稍後的電力需求開始之前。

在溫和氣候協助下，加州人在春天大部分時間裡，一直使用可再生能源。根據營運商數據，可再生能源於上周六下午2時5分首次超過需求，發電量為1萬7636兆瓦，電力需求為1萬7548兆瓦。這個情況維持約一小時，直至下午5時5分需求超過產能。下午2時40分高峰期，產量超過需求有623兆瓦。

柏克萊加大能源教授凱曼(Daniel Kammen)推文表示，加州可實現100%的再生能源。非常清楚的是，若能減少石化燃料使用與政治慣性，可以於2030年之前、達到每天使用潔淨能源的目標。史丹福大學土木與環境工程教授賈克伯森(Mark Jacobson)指出，風能、水力與太陽能在周六連續8小時滿足了加州80%的電力需求。

不過，專家警示，統計數據不完善，因為忽略住宅屋頂太陽能，另一方面，也未考慮電力自生產到使用的傳輸過程、損失多少能量。「加州獨立系統系統營運商」(California Independent System Operator管理加州電網指出，加州可能已接近達到百分之百的里程碑，再生能源超過需求量，但並未完全實現。

此外，短暫時間並不能反映加州整體電力情況。春季是電力需求相對低的時期，因為室外溫度適中，對加熱或冷卻需求較少，太陽能發電量高。加州仍全年重度依賴天然氣。「加州能源委員會」(California Energy Commission)最新數據顯示，2020年天然氣能供加州37%能源，超過所有可再生能源33%。太陽能則提供13%電力、風能提供11%電力。

儘管如此，潔淨能源倡議人士仍將周六達到里程碑、視為過去數十年能源轉變的短暫卻令人驚訝的證明。若要實現四年前由當時州長布朗(Gov. Jerry Brown)簽署成為法律的目標，加州必須於2045年前從無碳能源獲得100%電力。加州環境部門主任笛翰(Laura Deehan)表示，在不燃燒化石燃料之前，仍有很長的路要走，不是只發生一整天或整個周末而已，但一定可達到目標。

加州對可再生能源的使用，於過去十年增加三倍，主要是新風能與太陽能計畫。其他可再生能源包括地熱、來自木製品的生物質與來自食物殘渣與動物糞便的沼氣。儘管核能是一種無碳能源，但並未被包含在電網營運商的可再生能源計算器內。

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