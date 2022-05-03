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居民外移 加州人口連兩年負成長

編譯組／沙加緬度2日電
最新人口統計數據顯示，加州人口連續第二年出現負成長。（美聯社）
最新人口統計數據顯示，加州人口連續第二年出現負成長。（美聯社）

根據加州財政廳2日公布的年度人口統計數據，加州人口連續第二年出現負成長，2021年人口總共減少11萬7552人，灣區多個縣在這個現象中扮演重要角色。

加州財政廳最新人口統計報告顯示，加州總人口目前降為3918萬5605人，降幅為0.3%，是自1900年開始統計以來第二年減少，58縣中有34縣人口減少。加州人口首次出現負成長是在2020年，當年減少18萬2083人，降幅約0.46%。

灣區納巴縣、聖馬刁縣、馬連縣和舊金山位列加州去年人口流失比率最大的前十縣，每縣均失去近1%人口。人口流失比率最大的前三縣都在北加州，它們是普魯默斯縣（Plumas）、拉森縣（Lassen）和布特縣（Butte），降幅分別為3.2%、2.8%和2.4%。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）資深研究員麥基（Eric McGhee）說：「這個現象前所未有，加州人口過去一向有增無減；我認為，我們正在朝人口成長放緩或負成長的方向發展。」

加州財政廳表示，人口減少反映出許多因素，例如出生率下降、嬰兒潮世代老齡化造成死亡人數增加、新冠疫情導致死亡人數激增、搬出加州人口增加、外國移入人口減少等。

儘管總人口減少，加州還是有許多縣人口增加，其中以中谷地區最明顯；當地興建的新獨棟屋吸引許多新住民搬入，以宇洛縣（Yolo）和聖比尼度縣（San Benito）成長超過1%為最多。在加州大部分沿海縣人口都減少的情況下，只有中海岸縣人口有所增長。

麥基指出，加州大量居民移居外州，加上國際移民人數大跌，是讓加州人口出現負成長的最主要原因。

麥基表示，綜觀過去30年歷史，加州遷出的人口向來比遷入的人口多，主要是受到住房成本的影響，但通常會被外國移入人口抵銷。由於新冠疫情和聯邦政策，加州外國移民人數大減，去年只增加4萬3300名移民，遠低於疫情前每年平均增加14萬名移民。

麥基說：「外國移民一直是加州填補流失人口的方式，但這個方式已經被疫情扼殺了。」

加州 移民 疫情

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