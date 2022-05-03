選舉辯論小插曲 現任檢察長羅森被指蓄意絆倒韓裔候選人

聖他克拉拉縣檢察長選舉4月29日舉行辯論會，會後疑似檢察長羅森（右後）蓄意絆倒韓裔候選人丹尼爾‧鍾（右前）。（網路影片截圖）

一段上傳到YouTube的影片顯示，4月29日舉行的聖他克拉拉縣地方檢察長選舉辯論會結束時，現任地方檢察長羅森（Jeff Rosen）在競選對手韓裔檢察官 丹尼爾‧鍾（Daniel Chung，音譯）走回座位時，伸腳想絆倒他。

兩名當事人證實，的確與對方有肢體接觸，但對是否為「蓄意」，則有不同的看法。

丹尼爾‧鍾對SFGATE說：「根據我的認知，以及對方缺乏控制衝動的模式，我相信他是蓄意以肢體方式攻擊我。」

羅森顧問布里歐尼斯（Leo Briones）說：「在候選人辯論結束後，他們兩人同時在一個狹小的空間裡走動，羅森檢察長只是不小心撞到鍾先生。辯論會結束後，羅森檢察長與鍾先生握手，並向他道歉。」

參與這場辯論的還有第三名候選人康恩（Sajid Khan），他也是第一個對外分享這起事件影片的人。從影片中可以聽到，在丹尼爾‧鍾被絆倒時，康恩立即質問羅森：「你剛剛是不是絆倒他了？」羅森回答：「不，他自己絆倒的。」

康恩說：「從我所在的位置，我清楚地看到，羅森先生以一種不自然且不必要的方式伸出他的腳，我相信這是蓄意的舉動。」

丹尼爾‧鍾說：「他沒有道歉，態度變得十分自我防衛和敵對，只說：『他自己絆倒的。』好像我是個小丑，自己到處絆倒。這不是一個不小心絆倒我的人會有的行為，這是一個很清楚知道自己在做什麼的人的行為。」

丹尼爾‧鍾補充了額外背景來支持羅森是蓄意的論點。影片顯示，在羅森絆倒丹尼爾‧鍾之前，他無視丹尼爾‧鍾伸出手要和他握手；丹尼爾‧鍾在這場激烈的選戰中，多次指責羅森存在利益衝突和不當行為，他控告羅森利用職權對他進行報復。

丹尼爾‧鍾說：「我知道我對他做出了嚴厲的批評，但這是一場辯論。我們都是專業人士，我們不必是朋友，我們應該握手後繼續向前走，但他拒絕了。」

曾在羅森辦公室工作的丹尼爾‧鍾表示，他在2021年6月撰寫一篇專欄文章，指責羅森犯下包括財務違規在內的幾項疏失後，被趕出辦公室。丹尼爾‧鍾還指出，羅森為了恐嚇他，在辦公室到處張貼「通緝 」他的海報。

不過，布里歐尼斯表示，丹尼爾‧鍾對羅森的指控都是「莫須有的」，丹尼爾‧鍾之所以受到檢察長辦公室的紀律處分，是因為他未經授權使用了他的官方頭銜，違反了辦公室的政策和程序，而他是因為另一起未經授權的事件被逐出辦公室。